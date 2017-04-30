İngiltere Başbakanı: Brexit süreci zorlu olacak

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) süreci müzakerelerinin “zorlu” olacağını söyledi. May’in açıklaması Avrupalı liderlerin Brexit gündemli toplantısından sonra geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in açıklamaları Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanının Brüksel’de bir araya gelerek İngiltere’nin AB’den çıkış süreci müzakerelerinde izlenecek ana hatlar konusunda uzlaşma sağlamasından sonra geldi. Avrupalı liderler ayrılma süreciyle ilgili sert koşullar getirirken, bu süreç hakkında İngilizlerin AB pazarlarına erişim konusunda ise “illüzyona” kapılmaması gerektiğini altını çizdiler.

May BBC’ye yaptığı açıklamada “Bu ve Avrupalı liderlerden geldiğini gördüğümüz diğer açıklamalar gösteriyor ki bu müzkelerin zorlu geçeceği dönemler olacak” dedi. May Brüksel’in teklifi hoşuna gitmediği takdirde AB’den ayrılma müzakerelerini bırakabileceğini tekrar etti.

Brüksel’in İngiliz hükümetinin ayrılma müzakerelerine hazırlık seviyesi ve bir anlaşmaya varmak için vermesi gereken tavizleri anlamak konusunda endişeleri bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel’deki zirvede İngiltere’de bazılarının Brexit ile ilgili hızlı bir ticaret anlaşması “illüzyonuna” kapılmasından endişe duyduğunu tekrar etti.

Brexit’in ana hatları

AB müzakereleri iki aşamada tamamlamak istiyor. Önce çıkışa dair sorunların yeterince açıklığa kavuşturulması ardından Avrupa Birliği’nin İngiltere ile gelecekteki işbirliğini müzakere etmesi hedefleniyor. Öncelikli konular arasında İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin Avrupa Birliği vatandaşının ve Avrupa Birliği’nde yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin İngiltere vatandaşının gelecekteki hakları ve mali konular yer alıyor.

Avrupa Birliği Londra’dan AB vatandaşlığından doğan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Ayrılma sürecinde çetin konulardan birini bu oluşturacak, zira Brüksel’in bu alanda Londra’dan 60 milyar euro talep edeceği tahmin ediliyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği iç pazarına erişim gibi konularda “seçmece” yapmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Almanya Başbakanı Angela Merkel “Gelecekte de İngiltere ile iyi ilişkiler istiyoruz, ancak 27 ülke olarak çıkarlarımızı kolektif temsil etmek de istiyoruz. Bu şimdiye kadar mümkün olan en iyi derecede gerçekleşti” demişti.

Dw