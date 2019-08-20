İngiltere: AB’den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter
İngiliz hükümeti, Brexit için belirlenen tarih olan 31 Ekim’de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere’de yaşamasına ve çalışmasına olanak veren kuralların geçerliliğini yitireceğini açıkladı.
Ülkenin yeni Başbakanı Boris Johnson, eğer AB, İngiltere parlamentosunun kabul edebileceği yeni bir mutabakata yanaşmazsa, 31 Ekim’de anlaşma olmadan birlikten ayrılınması gerektiğini savunuyor.
Henüz detayları açıklanmayan yeni yaklaşım, eski Başbakan Theresa May’in masaya koyduğu çerçeve ile büyük farklılık gösteriyor.
May hükümeti, Brexit durumunda, AB vatandaşlarına 2021 yılına kadar serbest dolaşım öngörüyordu.
Yeni çerçeve ile ilgili açıklama yapan Başbakan Boris Johnson, İngiltere’nin “göçmenliğe karşı düşmanlık duymayacağını” söyledi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49401912