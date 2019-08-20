İngiltere: AB’den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter Reviewed by Momizat on Ağu 20 . İngiliz hükümeti, Brexit için belirlenen tarih olan 31 Ekim'de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de yaşamasına v İngiliz hükümeti, Brexit için belirlenen tarih olan 31 Ekim'de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de yaşamasına v Rating: 0