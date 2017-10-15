İngiliz Yüksek Komiseri Kidd: “Kıbrıslı Türkler müzakerenin tarafı değil”

İngiltere’nin AB’den ayrılması kapsamında, Ada’daki İngiliz askerî üslerinin statüsüyle ilgili müzakerenin, sadece Birleşik Krallık ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” arasında yapılacağı öne sürüldü.

Fileleftheros “Diyalog Sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık İle İlgili” başlıklı haberinde İngiliz Yüksek Komiseri Mathew Kidd’in “Alpha News Live” isimli Rum haber sitesine “Kıbrıslı Türkler müzakerenin tarafı değil” dediğini yazdı.

Habere göre İngiliz diplomat, “müzakerenin Kıbrıslı Türkler de dahil, üslerde yaşayanların statüsünü değiştirme hedefini taşımadığını” izah etmek üzere Kıbrıs Türk tarafıyla görüşeceğini söyledi.

Açıklamasının başka bir bölümünde Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında devam eden bir diyalog bulunduğunu söyleyen Kidd, üslerde yaşayan ve çalışan “Kıbrıslılar” açısından da, üslerin askeri maksatlı kullanımı açısından da herhangi bir değişiklik olmamasını başarmaya çalıştıklarını anlattı.

Kidd, bunun, yeni bir şey yaratmaya yönelik bir müzakere olmadığını, aynı şeylerin yürürlükte olmaya devam etmesi için yeni bir yasal çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını da söyledi.

Müzakerenin Perşembe günü Brüksel’de başladığına işaret eden Mathew Kidd yukarıda izah ettiği ana hedefte anlaşarak iyi bir başlangıç yaptıklarını, şu anda bu hedefi kağıda dökmek için doğru hukuki yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gazete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun İngiliz üslerinde yaşayan veya çalışanların statülerinin Kıbrıs Türk tarafı ile de ele alınacağı açıklamasına Rum iç cephesinden gelen tepkilere de yer verdi.

Habere göre başkan adaylarından, Vatandaşlar Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in İngiltere ile müzakere çerçevesinde hata yaparak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın üslerde yaşayan ve çalışan Kıbrıslı Türkler konusunda İngiltere ile diyalog talep etmesinin yolunu açtığını öne sürdü. İspanya’nın Cebelitarık’ta yaptığı gibi Anastasiadis’in de üsler meselesinde “bağımsızlığın tesisi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sömürge kolonilerinden çekilmesini” ortaya koymak zorunda olduğu görüşünü belirtti.

Ekologlar ise KKTC yetkililerinin, Brexit müzakerelerinde söz hakları olduğunu alenen belirtmelerinin, dahası bunu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun da dile getirmesinin, tek hedeflerinin, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesi olduğunu gösterdiği görüşünü ortaya koydu.

Ekologlar bu gelişmenin, Anastasiadis’in, “kurumsal rolüne saygı göstermeyip defalarca Akıncı’yı dengi kabul ederek sürdürdüğü yanlış taktiğin devamı olduğu” değerlendirmesinde de bulundu.

Tak-Kıbrıspostası