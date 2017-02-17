İngiliz Yüksek Komiseri Kidd: “Bu noktaya gelmemizin sebebi müzakerelerin en zor ve kırılgan bir aşamada olmasıdır”

“Müzakerelerin en hassas aşaması, kırılganlıklar normal, konuşulmalı ancak krizi soğukkanlı aşmak gerekiyor” “Müzakerelerin en hassas aşaması, kırılganlıklar normal, konuşulmalı ancak krizi soğukkanlı aşmak gerekiyor”

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Kıbrıs müzakerelerinde en kritik aşamaya gelindiğini, bu nedenle hassasiyetler ve kırılganlıklar yaşanmasının doğal olduğunu söyledi, “Önemli olan en zor aşamada tüm tarafların sinirlerine hakim olmasıdır” dedi.

Kidd, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) konuğu oldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu’nun açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, gazeteci Esra Aygın da çevirileri ile sohbete destek verdi. İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, sunumunun ardından, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

“Hassas noktaya dokunuldu”

Kıbrıs müzakereleri açısından kötü bir gün yaşandığını söyleyen Matthew Kidd, gelişmelerin tüm görüşme sürecinin etkisini yansıttığını belirtti.

“Bu noktaya gelmemizin sebebi müzakerelerin en zor ve kırılgan bir aşamada olmasıdır” diyen Matthew Kidd, bu sonucun, Kıbrıs Meclisi’ndeki oylamanın da Kıbrıslı Türklerin hassas noktasına dokunmasından yaşandığını vurguladı.

Bu aşamanın doğrudan “güvenlik ve garantiler” başlığıyla ilgili olduğunu anlatan Matthew Kidd, “Bu hassas süreçte sinirlerimize hakim olmamız, böyle hassasiyetler ve kırılganlıklar beklememiz, soğukkanlı davranmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bu hassasiyetlerin yok sayılamayacağını, üzerinde konuşulması gerektiğini belirten Matthew Kidd, “Önemli olan bundan sonra izlenecek kararlılığın, en hassas başlıkların ve zorlukların dahi aşılacağı bir müzakere örneği teşkil edilmesidir” dedi.

İngiltere için Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini de değerlendiren İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, doğru yöntemleri bulmak için çabaladıklarını anlattı.

Kidd, çıkış yöntemine dair analizlerin tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

“Öğrencilerin durumu…”

Yüzbinlerce Kıbrıslının Büyük Britanya’da çok sayıda yurttaşlarının da Kıbrıs adasında yaşadığını anlatan İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, öğrencilerin konumuna da dikkat çekti.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle müzakere ederken İngiltere’deki öğrencilerin ya da diğer yurttaşların pozisyonunu hassasiyetle ele alacaklarını anlatan İngiliz Matthew Kidd, “Şu an öğrenim görenlerin ücretleri, eğitimleri tamamlanana kadar aynı kalacaktır” dedi.

‘Brexit’in İngiltere’de yaşayan diğer Avrupa Birliği üyesi vatandaşlarına sıfır etkisi olmasını hedeflediklerini anlatan İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, “Elbette, bu durum, Avrupa ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının da süreçten olumsuz etkilenmemesi şartıyla önemlidir” diye konuştu.

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, “Avrupa Birliği’nden çıkmalarının Avrupa’dan çıkmak anlamına gelmediğini” sözlerine ekledi.

Tak