İngiliz Finans Uzmanları Brexit’ten Kaygılı

İngiltere, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak istediğini Brüksel’e resmen bildirdi. Böylece iki yıl sürmesi beklenen Brexit süreci de resmen başladı.

Londra’daki finans uzmanları, İngiltere’nin Avrupa Ortak Pazarı’ndan çıkmasının, ülkenin Avrupa’daki ekonomik üstünlüğünü riske atmasından kaygılanıyor.

Diğer Avrupa başkentlerinin yanı sıra Asya ve Amerika’daki finans merkezleriyse, İngiltere’nin yarattığı boşluğu doldurmak için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor.

23 yıllık Manş Tüneli, bir zamanlar Avrupa ve İngiltere arasındaki bağı simgeliyordu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Paris’ten dönerken, Brexit konusundaki üzüntüsünü dile getirdi: “Avrupa Birliği’nden ayrılmayı seçmiş olsak bile, dost ve müttefik olmaya devam edeceğiz.”

Artık dostluğun yanında rekabet de söz konusu. Paris, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla finans merkezi statüsünü kaybetme riski taşıyan Londra’nın yerine geçmek için yarışan Avrupa kentlerinden biri.

Mark Yeandle, dünya çapındaki finans firmalarıyla altı ayda bir anket yapan Küresel Finans Merkezleri Endeksi (Global Financial Centres Index) firmasında çalışıyor. Yeandle, yeni yayınlanan ankette, Londra’nın zirvedeki yerini koruduğunu, ancak Brexit’in yarattığı belirsizliğin puanını düşürdüğünü söylüyor:

“Bazı yatırımcılar, daha merkezi başka Avrupa kentlerine kaymak isteyecek. Ancak genel tabloya baktığımızda, Londra’dan büyük bir kaçış olacağını sanmıyorum. Londra aniden ortadan kalkmayacak. Zaten Amerika’nın en büyük bankalarının merkezi de burada.”

Yeandle, diğer Avrupa kentlerinin, Londra’nın karma finansal yapısını, insan kaynaklarını ve kültürünü taklit etmekte zorlanacağını söylüyor.

Londra’nın en yakın Avrupalı rakibi, listede 18’inci sırada yer alan Lüksemburg. Ardından 23’üncü sıradaki Frankfurt geliyor. Almanya’nın ekonomi merkezi Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası’na ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, Paris, çalışanlar için daha cazip bir seçenek olduğunu öne sürüyor. İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, 2019 yılına kadar 1000 kadar çalışanını Londra’dan Paris’e taşımayı planlıyor.

Bu arada Asya ekonomileri de durumdan yararlanabilir.

İkinci sıradaki yerini koruyan New York’un, Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle başlayan belirsizlik nedeniyle puan kaybına uğradığı görülüyor.

Voa