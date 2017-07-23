İngiliz Bakan Fox: “İngiltere’nin AB ile bir geçiş anlaşmasına ihtiyacı var”

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını kolaylaştırmak için bir geçiş anlaşması yapmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını kolaylaştıracak bir geçiş anlaşmasını desteklediğini ancak, bu anlaşmanın 2022’de yapılacak olan bir sonraki seçimlere kadar sona ermesi gerektiğini ifade etti. Fox, yapılacak 2 yıllık geçiş anlaşmasının gelecekte İngiltere ile AB ilişkisinin devamlılığını sağlamak ve AB ile yapılabilecek yatırım kararlarından emin olmak için gerekli olduğunu belirtti. “Mart 2019’da Avrupa Birliği’nden ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuşan Fox, yumuşak bir geçiş sağlamak için yapılması gerekenler üzerinde çalışma yürüteceklerini belirtti.

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