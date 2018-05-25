İnce’den AB büyükelçilerine Erdoğan çıkışı: Siz sorumlusunuz

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin salı akşamı AB büyükelçileriyle yaptığı iftar buluşmasının ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı.

Edinilen bilgiye göre İnce, AB Büyükelçileri ile buluşmasında Erdoğan’a en büyük desteğin Avrupa tarafından verildiğini, kendisinin ve partisinin yaptığı uyarıların görmezden gelindiğini belirtirken, “Siz sorumlusunuz” mesajı verdi. İnce’nin Türkiye’nin yönünün tanzimattan bu yana Batıya dönük olduğunu belirttiği, “Osmanlı dönemlerini canlandırma rüyasında olan bir zihniyete karşı olduğunu” vurguladığı öğrenildi. Görüşmeden sızan diğer bilgiler şöyle:

* İnce, Avrupa liderlerine Erdoğan gibi hakaret etmeyeceğini, ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyacağını, o ülkenin istememesi halinde bakanın ziyaretine de karşı çıkacağını belirtti.

AB ile iyileşme

* Referandum sırasında Hollanda ile yaşanan krizin benzerine izin vermeyeceğini, diplomasiye öncelik tanıyacağını da belirten İnce, AB ile ilişkileri geliştirme hedefine vurgu yaptı, Avrupa’daki Türkofobia ile mücadele edeceğini söyledi.

* Dolardaki artışın önüne geçmek için olağanüstü halin kaldırılması ve hukukun üstünlüğü ilkesine geri dönmenin önemli olacağını belirten İnce’nin, AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı faizleri yükseltmemek konusunda ‘inatçılıkla’ suçladığı öğrenildi.

* Ekonomide, yolsuzlukla, rüşvetle mücadele; şeffaflık ve başta Merkez Bankası olmak üzere kurumlarda ‘bağımsızlığı’ yeniden sağlama taahhüdünde bulunan İnce’nin, bu hedeflere ulaşmak için ekibinde ‘siyasi geçmişe’ değil ‘liyakat’a önem vereceğini vurguladı.

Esprileriyle güldürdü

Avrupa’da miting yapmayı planlamadığını ancak kampanyası sırasında ziyaret etmeyi istediğini belirten İnce’nin esprileri zaman zaman diplomatları da güldürdü. İnce, masadan ayrılırken, “Görüşmemizin bu kadar uzun süreceğini bilmediğim için buradan sonra bir randevu daha planlamıştık. Sizlerle sohbet çok keyifli ama siz oy kullanmayacaksınız; oysa şimdi buluşacağım şahıs oy kullanacak” diyerek diplomatlardan ayrıldığı öğrenildi.

Duygu Güvenç –Cumhuriyet