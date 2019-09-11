İklim krizi raporu: Kriz yoksulları vuracak, dünya hazır değil

Sulama pompalarına yapılan yatırımlar Burkina Faso’lu Sanfo Karim gibi çiftçiler açısından sürdürülebilir bir tarım, gıda ve gelir kaynağı anlamına geliyor

İklim krizi hakkında hazırlanan kapsamlı rapor uyardı: Dünya, iklim krizinin etkilerine vahim düzeyde hazırlıksız ve önümüzdeki on yıl içinde gerekli yatırımlar yapılmazsa küresel ısınmada en az sorumluluğu olan en yoksul kesimler en ağır bedeli ödeyecek.

Raporda iklim değişikliğinden en çok etkilenenlerin bu soruna yol açan faaliyetlerde en az payı bulunan toplumlar olduğu kaydedilerek, bu yüzden adaptasyonun bütün insanlığın sorumluluğu haline geldiğini kaydediyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden siyaset, iş ve bilim dünyasının önde gelen 34 liderini, iklim krizi konusunda geliştirilecek politikaları belirlemek amacıyla biraraya getiren Küresel Adaptasyon Komisyonu, “iklim apartheid’ı” diye tanımladığı bu sonuçtan kaçınmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 2 trilyon dolara yakın yatırım yapılması gerektiğini açıkladı.

Komisyon bir de maliyet-kar analizi yaparak, krizin etkilerini hafifletmeye yönelik yatırımlara ayrılacak 1,8 trilyon doların 7 trilyon doları aşkın net kar sağlayacağını da ekledi.

Küresel Komisyon dünyanın hiç gecikmeden 5 uyum stratejisiyle iklim krizine “dayanıklılığını güçlendirmesi” gerektiğini söylüyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49646826