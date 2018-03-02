İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs: Hidrokarbon yataklarıyla ilgili kriz sona erdirilmelidir

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon yatakları ile ilgili krizi çözmek için gerekli tedbirlerin acilen alınması çağrısında bulundu.

Toplantı sırasında konuşan Takis Hadjidemetriou ve Şener Elcil doğal gaz konusunda oluşan gerginlik konusunda endişelerini ifade ederek Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin hemen başlaması çağrısında bulundular.

Toplantı sırasında okunan ortak bildiride, “Kıbrıs, şu anda, sonuçları belirsiz bir çatışmaya dönüşebilecek bir krizin eşiğinde durmaktadır. İsviçre`deki görüşmelerin çökmesinden hemen sonra, müzakerelerin çıkmaza girmesiyle, adanın çevresindeki hidrokarbon yataklarındaki gelişmeler tehlikeli bir açmaza işaret etmektedir.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirmek ve aşağıdaki hususların altını çizmek istemektedir:

1.Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon yatakları ile ilgili krizi çözmek için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. İki toplumun parçalanması yerine, gaz rezervlerinin keşfi ve kullanılması, tüm Kıbrıslıların menfaati için birleştirici bir nokta haline gelmelidir.

2.Suriye ve diğer yerlerde yaşanan gelişmeler, Kıbrıs`ı, etkileri her geçen gün daha şiddetli hale gelen çatışmaların tırmandığı bir ortamda bırakarak tüm bölge için tehlike oluşturmaktadır.

3.İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs`taki Özel Ekonomik Bölge`de hidrokarbon varlığının, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs`ta geliştirilmesi halinde barış için katalizör olabileceğini ve özellikle Türkiye ve Yunanistan`a atıfta bulunarak, Doğu Akdeniz`in tümünün işbirliği ve refahını olumlu şekilde etkileyeceğini birçok platformda bildirmiştir.

4.Bu bildiri ile gelişmelerin çatışmaya dönüşmesini önlemek ve müzakere sürecini yeniden yürürlüğe koymak için harekete geçmeye çağrı yapmaktayız. BM Parametrelerine bağlı olarak gelinen noktada, eksik olan siyasi irade ortaya konulmalı ve Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşılmalıdır” diye belirti.

Açıklamada, ayrıca, “İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, toplum liderlerini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri`ni, bölünmenin her iki tarafındaki insanların seslerine kulak vermeye ve yukarıda belirtilen zeminde ivedi sonuçların alınacağı ve sorunun çözümünü sağlayacak bir süreçte rol almaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve zemininde müzakere sürecinin herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlaması acil bir ihtiyaçtır” denildi.