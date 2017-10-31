II. Hrisostomos:Kilise, Kıbrıslı Türklerle aramızda güven inşa etmenin tek yolunun barışçıl ve onurlu bir diyalog olduğunu biliyor

Hrisostomos: “Kilise, Kıbrıslı Türklerle aramızda güven inşa etmenin tek yolunun barışçıl ve onurlu bir diyalog olduğunu biliyor. Bu yüzden Kıbrıs Türk dini liderliği ile şahsi diyalog geliştirdim”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın inisiyatifinde ikinci kez düzenlenen “Orta Doğu’da Dini ve Kültürel Çoğulculuk ve Barış İçerisinde Birlikte Yaşam” konulu Uluslararası Atina Konferansı’na katıldı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kasulidis konferansa katılanları, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığı döneminde geçen Mayıs ayında imzalanan, kültürel mirasın korunması ile ilgili “Lefkoşa Sözleşmesi”ne taraf olmaya çağırdı.

“Lefkoşa Sözleşmesi”ne, Suriye ve Irak’taki kültürel mirasın “Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD)” isimli terör örgütü tarafından sistemli tahrip edilmesi konusunun ele alınması çerçevesinde atıf yapan Kasulidis, dini ve kültürel hatıra ticaretinin, teröristlerin finans araçlarından biri olduğunu söyledi. Kasulidis, Rum Yönetimi’nin son yıllarda, “Kuzey’deki kültürel mirasla ilgili kendi yaşadıklarını dikkate alarak bu konu üzerinde çalıştığını” söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias da konuşmasında, 2018’de BM’ye ve AB’ye insan haklarıyla ilgili özel bir karar sunulmasını ve konferansta ele alınan konunun AB metinlerine eklenmesini önerdi.

Politis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un ise, KKTC’deki dini ve kültürel mirasın “Türkiye tarafından tahrip edildiğini”,Kıbrıs’ın kuzeyinde Hıristiyan varlığını gösteren her kanıtın ortadan kaldırılmaya çalıştığını iddia ettiğini yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos “Kilise, Kıbrıslı Türklerle anlaşmazlıklarımızı aşmanın ve aramızda güven inşa etmenin tek yolunun barışçıl ve onurlu bir diyalog olduğunu biliyor. Bu yüzden halkımızın refahı, karşılıklı anlayış, barış ve adalet uğruna Kıbrıs Türk dini liderliği ile şahsi diyalog geliştirdim” dedi.

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