İsim günü nedeniyle III. Makarios için düzenlenen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da katıldığı anma töreninin Rum tarındaki çözüm ve çözümsüzlük kamplarının “hesaplaşmasına” sahne olduğu haber verildi.

Politis “Uzun Soluklu Mücadele, Çözüme Karşı… Makarios Anısına Etkinlikte Başpiskopos-Başkan Çatışması” başlıklı haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e hitaben “çözümsüzlük kendisini hiç rahatsız etmemeli” dediği ve Anastasiadis’in de buna cevap verdiğini, salonda her ikisini de alkışlarıyla onaylayan taraflar oluştuğunu yazdı.

“MAKARİOS BİRKAÇ AY DAHA YAŞASAYDI İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU ÇÖZÜMDEN VAZGEÇECEKTİ”

Habere göre II. Hrisostomos konuşmasında “uzun soluklu mücadeleden” yana tavır ortaya koydu ve Anastasiadis’e hitaben şunları söyledi:

“Çözümsüzlük sizi hiç rahatsız etmemeli çünkü kötü bir çözüm halkımıza sonu gelmez felaketler getirecek. Kilise yanınızda durmak ve talepkar olmanız için size destek vermek istiyor. Bu (talepkar) politika hem Makarios’u en iyi anmadır hem de Anastasiadis’e güvenerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dümenine geçiren halk için daha iyi bir adalet olacak. Makarios birkaç ay daha yaşasaydı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünden vazgeçecekti .”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM BULMA FIRSATI OLUP DA KORKAKLIKTAN GERİ ADIM ATMAK VATANA YAPILABİLECEK EN KÖTÜ HİZMETTİR”

Nikos Anastasiadis ise konuşmasında “bugünkü fiili durumun diğer şeyler yanında, Ada’daki demografik dengenin ve güvenliğin sürekli bozulma kaynağı olduğu” görüşünü ortaya koydu, özetle şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir çözüm bulma fırsatı olup da korkaklıktan geri adım atmak bu vatana yapılabilecek en kötü hizmettir. Durum budur, bunu hepimizin bilmesi iyi olur. Çözüm kötü ise çözümsüzlük daha kötü olabilir. Size, tarihin istediği sorulara cevap verme; sürdürülebilir, işleyebilir, Avrupa müktesebatına mutlak uyumlu bir çözüm sağlama fırsatı verildiğini ama korkunuzdan dolayı bundan kaçtığınızı düşündüğünüzde, çözümsüzlük aynı zamanda yıkıcı da olur. Bu vatana en kötü hizmettir. İzlenmekte olan taktiğe itiraz olabilir ancak Yunan Hükümeti ve liderliğiyle ve bizim kendi siyasi liderliğimizle, Ulusal Konsey ortak kararlarıyla 1974’ten beri yaşadıklarımıza cevap vermek için ön şart koştuğumuz tezlerimiz, ilke tezlerimiz değişmiyor, dönüşmüyor. Etharh Makarios’a verilebilecek en büyük onurun vatanımızın kurtarılması, yeniden birleştirilmesi ve kendisini özgür olarak onurlandıracağımız şartları yaratmak olduğu konusunda sizden çok da farklı düşünmüyorum.”

“TEMELİNİ MAKARİOS’UN ATTIĞI KIBRIS DEVLETİ BİR UZLAŞININ SONUCUYDU”

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un da temkinli ancak net şekilde bu çatışmaya katıldığına ve mecburen yazılı konuşma metninin dışına çıkarak, “Avrupa müktesebatına tam uyumlu olmayan, Kıbrıs’ı askerlerden ve garantilerden kurtarmayan çözümün bir manası olmayacaktır” dediğine dikkat çeken gazete Pavlopulos’un, II. Hrisostomos’un saldırısını meşrulaştırmak istemediği için “Temelini Makarios’un attığı Kıbrıs devleti bir uzlaşının sonucuydu” hatırlatmasını da yaptığını yazdı.

“HİÇ BU KADAR BİRLİK İÇİNDE OLMAMIŞTIK”

Gazete tören öncesinde Anastasiadis’in Rum Başkanlık Sarayı’nda Prokopis Pavlopulos onuruna yemek verdiğini, yemeğe II. Hrisostomos’un da katıldığını yazdı ve yemek öncesinde gerçekleşen görüşmede Pavlopulos’un Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında mükemmel bir atmosfer bulunduğuna işaret ederek “iki taraf hiç bu kadar birleşik olmamıştı” dediğini vurguladı.

Habere göre Pavlopulos Rum ve Yunan taraflarına artık baskı yapılmadığını, aksine AB’den ve özellikle Avrupa Komisyonu’ndan destek geldiğini belirterek, “dolayısıyla, yalnız uluslararası hukuka değil Avrupa müktesebatına da aykırı olacak bir çözüm olması, bizim böyle bir çözümü kabul etmemiz akıl alır değildir” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE SAMİMİ İSE…”

Pavlopulos Türkiye’yi de samimi ise, “Kıbrıs’ın AB’de ve Euro Bölgesi çekirdeği içerisinde ilerlemesine olanak tanıyacak bir çözümü kabul etmeye” çağırdı.

Gazete Anastasiadis’in de, Yunanistan ile aralarındaki mükemmel işbirliği üzerinde durduğu konuşmasında “öteki tarafın da, hepimizi meşgul edenlere müşterek kabul edilecek bir uzlaşının kabul edilmez tezler söylemi olmadığını nihayet anlamasını dilerim” dedi.

Simerini haberine “Tereddütsüz Destek… Prokopis Pavlopulos Ziyareti Sırasında Kıbrıs-Yunanistan Mükemmel Kusursuz Birliğine Vurgu Yaptı… Kıbrıs ve Yunanistan Cumhuriyeti Başkanları Garanti Rejiminin Kaldırılması Ortak Tezlerini Tekrarlayarak Atina-Lefkoşa İlişkilerinde Çatlak İsteyenlere Cevap Verdi” ve “Başkan Ethnarh Makarios’u Anma Etkinliğindeki Konuşmasında İç Cepheye Mesajlar Verdi… Sorumlu, Birleşik, Görüş Birliği” başlığını attı.

Fileleftheros ise “Güçlü Mesajlar Verdiler… Anastasiadis ve Pavlopulos Kıbrıs Sorunuyla İlgili Somut İfadeler Kullandı… Başpiskopos: Çözümsüzlük Sizi Rahatsız Etmesin”; Alithia da “Kıbrıs-Yunanistan Hiç Olmadığı Kadar Kusursuz Birlik İçerisinde” başlığını kullandı.

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