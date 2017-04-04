İdlib saldırısına tepkiler büyüyor… Mogherini: Saldırının sorumlusu Esad

İdlib saldırısına tepkiler büyüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, İdlib saldırısından Suriye Devlet Başkanı Esad’ı sorumlu tuttu. Fransa ise BMGK’yı acil toplantıya çağırdı.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye’nin İdlib vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İdlib’deki Şeyh Han kasabasına düzenlenen saldırılarda ölenler arasında 11 çocuğun bulunduğu, saldırıda 60 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Gözlemevi, yaralılara müdahale eden doktorların saldırıda kimyasal silah kullanıldığı yönünde belirtilere rastladıkları bilgisini verdiğini açıkladı. Gözlemevi saldırının düzenlendiği yerde birçok kişinin baygınlık, kusma, ağızda köpürme gibi şikâyetler yaşadığını belirtti.

Suriye ordusundan bir yetkili kimyasal silah kullanıldığı iddialarını yalanladı. Yetkili, ordunun geçmişte kimyasal silah kullanmadığını, gelecekte de kullanmayacağını kaydetti.

Suriye ordusu, Rusya’nın da desteğiyle muhaliflere yönelik hava saldırıları için İdlib’i kalkış noktası olarak kullanıyor. Ancak Rus haber ajansı RIA, Rusya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu saldırıda Rus jetlerinin kullanılmadığı bilgisini verdiğini bildirdi.

Liderler saldırıyı kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İdlib saldırısının “baş sorumlusu” olduğunu savundu. Mogherini saldırıyı “korkunç” diye nitelendirdi.

Fransa ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault saldırıyı “canavarca” şeklinde değerlendirdi ve saldırıda “kimyasal silah” kullanılmasının “Suriyelilerin bunca yıldır yaşadığı vahşetin somut bir kanıtı daha” olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tip insanlık dışı saldırılar kabul edilemez” şeklinde konuştu. Erdoğan, İdlib’deki saldırının “Astana barış sürecini tehlikeye attığını” söyledi.

Dw-Reuters