İbrahim Kalın:Merkel’in açıklamaları talihsiz.. Biz Almanya için benzer analiz yapsak, sayın Merkel’in tepkisi ne olur acaba

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

‘TALİHSİZ AÇIKLAMALAR’

(Merkel’in açıklamaları) Bu açıklamalar, talihsiz açıklamalar. Türkiye’yi tasniflere tabi tutarak siyasi mülahazalar yapmak son derece sakıncalıdır. Biz Almanya için benzer analiz yapsak, sayın Merkel’in tepkisi ne olur acaba? Bunları seçim atmosferinde yapılmış popülist değerlendirmelere olarak değerlendiriyoruz.

Öncelikle bir AB üyesi ülkenin böyle talimat verir tarzda tutum içine girmesi doğru değil. Gümrük Birliği anlaşması 90’lı yıllarda imzalandı. Bu Gümrük Birliği anlaşması kazan-kazan esasına göre yapılmış bir anlaşmadır. Bu iptal edildiği zaman bundan Avrupa ülkeleri de zarar görür.

Biz herhangi bir Avrupa ülkesi ile herhangi bir gerilim yaşamak istemeyiz. Kendilerinin dile getirdiği konular varsa, Türkiye’nin de taleplerinin olduğunu ifade etmeliyiz. Almanya’da faaliyet gösteren terör örgütleri, bunların uzantıları, bunlara kol kanat gerilmesi büyük soru işaretlerine yol açıyor. Alman makamlarının yapması gereken Türkiye’yi sorgulamak yerine bu hataları düzeltecek adımları atmak olmalıdır. Seçim dönemi bittikten sonra umarız herkes aklı selim içerisinde oturur konuşur.

Hürriyet-Ajanslar