Hüseyin Özgürgün: “Rum tarafı Karpaz’ı isteyebilir ama…Kıbrıs’ta şu anda en çağdaş şey garantiler”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Dipkarpaz halkını ve Dipkarpaz’ı çok önemsediklerini ve önceliklerinin sorunların çözümü olduğunu, hükümet olarak bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dipkarpaz halkını ve Dipkarpaz’ı çok önemsediklerini ve önceliklerinin sorunların çözümü olduğunu, hükümet olarak bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ali Dağlı başkanlığındaki Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi heyetini kabul etti.

Nezaket ziyaretindeki kabulde, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Özgürgün, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti.

Uzatılan ele aynı hızla karşılık vermenin boyunların borcu olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “Dipkarpaz halkını da, Dipkarpaz’ı da çok önemsiyoruz” dedi.

“KARPAZ TÜRK YÖNETİMİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK”

Kıbrıs görüşmelerinde Rum tarafının sürekli olarak Karpaz’ın Rumlara verilmesini istediğini ve Güzelyurt Karpaz’la ilgili haritalar yayımlandığını anımsatarak, bunun değerlendirmesinin dahi yapılmayacağını vurgulayan Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu:

“Bunun bahsinin dahi buralarda geçmesinin mümkün olmadığını, Karpaz’ın Türk yönetiminde olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini, seçilmiş belediye başkanımız ve orada bulunan muhtarlarımız yönetiminde gayet de başarılı olduklarını ve öyle de devam edeceğini hep söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Rum tarafı Karpaz’ı isteyebilir ama bu bizim için hiçbir zaman değerlendirmeye dahi giren bir konu olmaz.”

Başbakan Özgürgün, önceliklerinin sorunların çözülmesi olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını belirterek, oluşturulan sivil toplum girişimine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

COŞKUN: “ARTIK DAHA YAKINIZ”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, kabulden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür ederek, Dipkarpaz’ın durumuyla ilgili bilgi aktardı.

Dipkarpaz’da, 1974 sonrası Türkiye’nin dört bir yanında gelen nüfus ve 300 kadar da Rum yaşadığını aktaran Coşkun, “Gözden ırak olanın gönülden de ırak olduğunu, ama genç ve dinamik başbakanla artık daha yakın olduklarını” söyledi.

Ülkedeki 28 belediye içinde ilk kez Dipkarpaz Belediyesi’nin çalışma komitesi kurduğunu ve deneyimli isimlerle, Dipkarpaz ve Kaleburnu için neler yapılabilir, sorunlar nasıl çözülür üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

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Özgürgün: “Kıbrıs’ta şu anda en çağdaş şey garantiler”

Özgürgün, Uğur Güler başkanlığındaki KKTC Vatanseverler, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1974’e kadar Kıbrıs’ta ne kadar insanın öldürüldüğü ve kaybolduğunun hâlâ bilinemediğini belirterek, “Böyle büyük acılardan geçmiş Kıbrıs’ta garantiler bugün en gerekli şey. Rum tarafının dediği gibi garantiler çağ dışı değil. Burada, şu anda en çağdaş şey garantilerdir” dedi.

Türkiye ile iyi ilişkiler sonucu Ada’da iyi işler yapıldığını, Türkiye’den Ada’ya suyun gelmesinin bin yılın projesi ve bunun Kıbrıs’a yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, “Bunu, Anavatan Türkiye ile birlikte çok şükür başardık. Şimdi, sulama projeleri başlıyor” diye konuştu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Uğur Güler başkanlığındaki KKTC Vatanseverler, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.

GÜLER: “GÜZEL İŞLERİN ARKASINDAYIZ”

KKTC Vatanseverler, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, ülkeye faydası olan her türlü girişime destek verdiklerini, yanlış işlerin de karşısında olacaklarını ifade ederek, “Güzel yapılan işlerin arkasında duracağız. Barış sürecinde dik duruşunuzdan ve Türkiye ile ilişkilerin güzel yürümesinden dolayı sizi takdir ediyoruz” dedi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “SULAMA PROJELERİ BAŞLIYOR”

Başbakan Özgürgün de, yeni kurulan derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’den Ada’ya suyun gelmesinin bin yılın projesi ve bunun adaya yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bunu, Anavatan Türkiye ile birlikte çok şükür başardık. Şimdi, sulama projeleri başlıyor. Güzelyurt ve Mesarya sulama projeleri devreye girecek. En azından Adanın kuzeyinin çehresi ciddi şekilde değişecek.

Önümüzdeki 10 yıl içinde bu çok net görülecek. Ama evlere suyun gelmesiyle değişim hissedildi. Temmuz ayında, bu sıcakta çeşmelerden suların hiç kesilmeden akması bile Anavatan Türkiye ile iyi ilişkilerin sonucunda ulaşılmış çok büyük bir neticedir.”

“İSTEMEYEN VE KISKANANLAR VAR”

Havaalanı projesinin de iyi gittiğini ama tüm bu yapılanları istemeyenler ve kıskananlar bulunduğunu, kendilerinin niyetinin ülkeye hizmet olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, hizmetleri yaparken, Kıbrıs’ta bir dava olduğunu bilerek yürüdüklerini söyledi.

Müzakerelerin devam ettiğini, Rum tarafının hiçbir şey vermek istediğini, Rumların niyetinin Adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“AZINLIK HAKLARINI KABUL ETMİYORUZ”

“Elen zihniyeti var, bunların hepsi ortada. Bunları görünce, insan burada bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor. Ada’ya su ulaşmış, Rum tarafına alın diyoruz, ‘ben zehir içerim Türk’ün suyunu içmem’ diyor. Bu mentalite devam ediyor. Bu bitmemiş. Bir anlaşmaya her zaman için kapıyı açtık; Kıbrıs Türklerinin eşitliği, Anavatan Türkiye’nin garantisi burada olduktan sonra bir anlaşmaya varmamak için hiçbir neden yok ama karşı taraf hiçbir zaman için ne garantileri kabul ediyor ne eşitliği kabul ediyor, azınlık hakları vermeye çalışıyor, biz de onu kabul etmeyiz. O zaman zaten burada yaşamanın bir manası kalmaz.”

“1974’E KADAR ÖLDÜRÜLENLERİ VE KAYBOLANLARI HÂLÂ BİLMİYORUZ”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin getirdiği barış sonucu, 1974’den bu yana Ada’da huzur içinde yaşandığını, o huzurun Rumlara da sağlandığını belirten Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“1974’e kadar burada ne kadar insanın öldürüldüğünü, kaybolduğunu hala daha bilemiyoruz, mezarlardan kemikler çıkıyor. Hâlâ bugün dahi, Rum tarafında ölmek üzereyken, ‘Ben Türkü öldürdüm, şuraya koydum’ diyenler ve bulunan kemikler var. Böyle büyük acılardan geçmiş Kıbrıs’ta garantiler bugün en gerekli şey. Rum tarafının dediği gibi garantiler çağ dışı değil. Burada şu anda en çağdaş şey garantilerdir. Bunun için de biz mücadelemizi devam ettireceğiz. İçteki sorunları da çözmek için çalışacağız. Bunda en büyük motivasyonumuz halkımızın verdiği destektir.”

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