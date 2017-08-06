Hristofyas’tan Anastasiadis’e Açık Mektup…Bir kez daha suçlama doktriniyle hareket ettik

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik açık mektubunda, Crans-Montana’da ortaya koyduğu “sıfır asker” tezini eleştirerek, “dönüşümlü başkanlık olmadan, çözüm olması söz konusu değil” vurgusu yaptı.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Hristofyas, süreçteki başarısızlıkta Rum tarafına sorumluluk yüklediği açık mektubunda Crans Montana’daki icraatlara tamamen karşı olduğunu belirterek “Bizim tarafça Kıbrıs sorununun çözümü için samimi çaba harcanmadığı kanaatindeyim. Zannederim, bir kez daha suçlama doktriniyle hareket ettik” dedi.

“Kesin taksim veya KKTC’nin Türkiye bağlanması tehlikesine” de dikkat çeken Hristofyas, Türkiye’nin güneyini güvenceye aldığını ve bir adım önde olduğunu kaydetti. Hristofyas, “Bunu, parmağıyla bizim tarafı işaret eden BM’nin hoşnutsuzluğu da kanıtlıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye yönelik komplo teorilerini de eleştiren Hristofyas, Eide aleyhine yapılanların nedeninin de “Bizim tarafın hatalarını, başarısızlıklarını, iniş-çıkışlarını ve gerilemelerini örtmemesi” şeklinde izah etti.

İlk andan itibaren sıfır asker talebinde bulunmanın saç çekme anlamına geldiği yorumunda bulunan Hristofyas, AB Yüksek Komiseri Federica Mogherini ve BM’nin üst düzey yetkililerinin Rum tarafına “gücenmiş olduğu” bilgisi edindiğine işaret etti.

Nikos Anastasiadis’i, “dönüşümlü başkanlık tavizini, şeytanlaştırdıktan sonra vermekle” suçlayan Hristofyas, Rum Ulusal Konsey üyelerine de, “dönüşümlü başkanlık olmadan, Kıbrıs sorununun çözülmesinin söz konusu olmayacağını anlamaları” çağrısında bulundu.

Hristofyas, Maraş konusundaki gelişmelerle “kesin taksimin ve/veya KKTC’nin Türkiye’yle birleşmesinin eşiğinde olunduğunun” farkına varılıp varılmadığını sordu ve iktidardakileri “sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmakla” suçladı.

“Kıbrıs için bir felaket senaryosundan korkuyorum” diyen Hristofyas, Anastasiadis’ten “menfaat gütmeden” inisiyatif almasını da istedi.

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