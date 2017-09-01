Hristofyas, AKEL’i Anastasiadis’e destek vermekle eleştirdi

Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, AKEL’i, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e destek vermekle eleştirdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın katıldığı bir televizyon programında, AKEL’e yönelik eleştirilerde bulunduğunu ve bu durumun, AKEL içerisinde tartışma yarattığını yazdı.

Habere göre Hristofyas açıklamasında AKEL’i, Kıbrıs sorununda Anastasiadis’in icraatlarına aylarca destek verdiği gerekçesiyle eleştirdi.

Hristofyas kendisinin, oldukça önemli bir konunun idare edilmesinde Anastasiadis’e hiçbir zaman güvenmediğini çünkü Anastasiadis’in her zaman koltuk maksatlı hareket ettiğini ifade etti.

Hristofyas açıklamasında ayrıca AKEL’i, Rum Başkanlık seçimleri başlığının ele alınması konusunda da eleştirirken Mike Spanos’a destek verilmesi düşüncesini talihsizlik olarak nitelendirdi.

Gazete haberinde ayrıca, ilk kez bir AKEL yetkilisinin, hatta AKEL eski Genel Sekreteri’nin, kamuoyu önünde Spanos’un tercih edilmesi konusunda AKEL liderliğine eleştiri yönelttiğine de dikkati çekti.

Habere göre Hristofyas, başkanlık seçimleri konusunda Stavros Malas tercihi konusunda ise belirleyici bir role sahip olmadığını ayrıca zaman zaman kendisini için söylenen AKEL’in gölge lideri olduğu şeklinde söylenenleri saçma sapan olarak da nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristofyas açıklamasında, Malas tercihinin, AKEL liderliğinin tercihi olduğunu ifade etti.

Hristofyas, AKEL yetkilisi Venizelos Zanettos’un “Dromolaksia”(Mormenkşe) davasından hüküm giymesi konusunda da görüşlerini ortaya koyarken, Venizelos’un tüm olayın kurbanı olduğunu, haksız yere mahkum edildiğini söyledi.

Hristofyas ayrıca “AKEL’li olması mümkün başka kişiler de hapiste olmalıydı” ifadesini kullandı.

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