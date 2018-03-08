Hristodulidis, Yunanistan’da Çipras’la görüştü…Yemek konusunda Akıncı’dan yanıt bekleniyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan temasları çerçevesinde dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Atina’da temaslar gerçekleştirdiğini, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşmesi ve diğer temaslarında Kıbrıs sorunu ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerini ele aldığını yazdılar.

Gazete, Hristodulidis’in Çipras’la görüşmesinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında tüm AB ve ABD ile ilişkiler gibi tüm platformlarda koordinasyonun sağlanması konusunun ele alındığını, ayrıca Türkiye’nin bölgedeki sözde “kışkırtmalarının” da görüşüldüğünü yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Çipras’la görüşmesi öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’la bir araya geldi.

Pavlopulos görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin deniz hukukunun taahhüdü altında bulunduğunu ve Güney Kıbrıs karşısındaki her türlü hareketinin AB’ye yönelik de olduğunu iddia etti.

Pavlopulos ayrıca, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının, Güney Kıbrıs’ın haklarının çiğnenmesi konusunu AB’deki tüm yetkili organların gündemine getirme yönünde aldıkları kararı desteklediğini ifade etti.

Hristodulidis ise görüşme sonrasındaki açıklamasında, hedefleri arasında Kıbrıs sorununun çözümünün de bulunduğunu ,Türkiye’nin eylemleri sebebiyle yoldan çıkmayacaklarını ve çözüm hedefinden de uzaklaşmayacaklarını iddia etti.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi’nin gayrı resmi toplantısında alınan ve Konsey’in mart ayındaki resmi toplantısında Türkiye’nin söz konusu eylemlerinin gündeme alınması kararından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

“AKINCI’DAN YEMEK KONUSUNDA YANIT BEKLENİYOR” İDDİASI

Politis gazetesi ise: “Başkan Yemek Konusunda Akıncı’nın Yanıtını Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün Yunan Meclisi Savunma ve Dışişleri Komitesi’ni Kıbrıs sorunu ve diğer konularda bilgilendirdiğini yazdı.

Hristodulidis’in söz konusu komitede yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünün Rum hükümetinin önceliği olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal içerikli yemek davetine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanıt vermesini beklediğini iddia etti.

Habere göre Hristodulidis, “iç konulara ilişkin müzakerelere yeniden başlanması ve Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılacakları bir uluslararası konferansın hazırlanması önerisini yineledi”.

Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki son eylemlerini 1972’den sonra sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarındaki en ciddi ihlal olarak gördüklerini ve Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlaması için istekli olup olmadığı konusunda kendilerinin ve uluslararası toplumun ciddi endişeleri olduğunu” öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 10’uncu parsel hakkında da komiteye bilgi veren Hristodulidis, söz konusu parselin olası doğalgaz kaynağı konusunda en çok vaat içeren parsel olduğunu, bu yüzden de büyük uluslararası şirketlerin dikkatini çektiğini savundu.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü temaslarıyla Atina ziyaretini tamamladığını da vurguladı.

KİPRİANU YUNAN MECLİS BAŞKANI’YLA GÖRÜŞTÜ

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da Yunanistan temasları çerçevesinde dün Yunan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’le bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Yunanistan Meclis Başkanı Vutsis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Crans Montana zirvesinin başarısızlığı sonrasında yeni koşulların görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Vutsis, “Bölgedeki yeni koşulları, gerçekleri ve kışkırtmaları, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulabilme önceliği çerçevesinde, yeniden değerlendirmek gerektiğini” belirtti.

Kiprianu ise açıklamasında, “Önceliğin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu, Türkiye’nin sürekli yeni oldu bittiler yaratmak istemesinden ötürü çözümsüzlüğün büyük sorunlar yaratacağını” iddia etti.

Gazete, Kiprianu’nun daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’la da görüştüğünü yazdı.

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