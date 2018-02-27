Hrisostomos:Türkler hata yaptı pahalıya ödeyecekler

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hrisostomos, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “kışkırtmalarının” Türkiye aleyhine işleyeceğini iddia ederek “Türkler de hata yapmaya başladılar ve bunu pahalıya ödeyecekler” şeklinde konuştu.

Hrisostomos, “Biz sürekli hata yaparken şükür ki onlar da bir kez hata yaptılar. Bu hatayı çok pahalıya ödeyeceklerine inanıyorum” dedi.

Tak-KP