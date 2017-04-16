Hrisostomos: “Müzakere masasındaki tavizler Türkiye’yi cesur yaptı”

Rum siyasi partiler ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Paskalya nedeniyle mesaj yayımladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre DİSİ, dünyanın çektiği tüm cefalara rağmen umudunu ve inancını kaybetmediğini ve ulusal direnişin zamanının gelmesini arzu ettiğini kaydetti.

DİKO ise mesajında, Kıbrıs sorununa en kısa zamanda çözüm bulunmasını ve ülkenin, güvenlik ve özgürlük koşullarında olmasını dilediğini belirtti.

Vatandaşlar ittifakı, Ekologlar-Çevreciler İşbirliği ve Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ise, Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve ulusal direniş için mücadele mesajı verdiler.

Başpiskopos II. Hrisostomos da, Kıbrıs sorununda meydana gelen son gelişmelerden endişe duyduğunu; bu gelişmelerin, Rum tarafının müzakere masasında devamlı taviz verdiğini gösterdiğini ve Türkiye’nin, bu tavizlerden cesaret alarak daha fazla talepte bulunduğunu iddia etti. Habere göre, II. Hrisostomos, “milli uyanış” çağrısı yaptı.

Haravgi gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Twitter ve Facebook hesabından Paskalya mesajı yayımladığını yazdı.

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