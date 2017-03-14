Hollanda’da İslam ve göçmen karşıtlığının sembolü: Geert Wilders

Siyasi kariyerini İslam ve göçmenlik karşıtı politikalar üzerine kuran, ülkesinin AB’den ayrılmasını siyasal hedef olarak belirleyen Geert Wilders, 4. kez Hollanda genel seçimine katılmaya hazırlanıyor.

Peki Wilders, “Vatansever Baharı” adını verdiği hareketin son kazananı olabilecek mi? 15 Mart’taki seçim öncesi tüm dünya bu sorunun yanıtını bekliyor.

Özgürlük Partisi, onun liderliğinde girdiği 2006 seçimlerinde elde ettiği 9 koltuğu, 2010 yılında 24 koltuğa çıkarmayı başarmıştı.

Geert Wilders’in tartışmalı bir siyasi figür olarak dünya kamuoyunun gündemine gelmesi de aynı yıla rastladı. 2010 yılı 11 Eylül’ünde, İkiz Kulelere düzenlenen saldırıların 9’uncu yıldönümündeki bir etkinlikte konuşan Wilders, İslam karşıtı görüşleri ile ilk kez geniş kitlelere ulaştı.

Geert Wilders burada yaptığı konuşmada, yapımcısı olduğu 2008 tarihli “Fitne” isimli kısa filmden çok sayıda bölüm kullandı. İslam’ı yaşanan birçok kötülüğün sebebi olarak gösteren bu filmi, içeriği nedeniyle hiçbir Hollanda televizyonu yayınlamak istememişti.

Dönemin Hollandalı politikacıları tarafından yasaklanması istenen film bir video paylaşım sitesi tarafından yayınlasa da gelen tepkiler üzerine buradan da kaldırıldı.

Film hakkındaki görüşü sorulan Wilders, “Amaç öyle olmasa da alınmış insanlar olabilir, bunu kabul ediyorum. Ama çok da önemli değil. Bu benim değil onların problemi” dedi.

Ancak Hollandalı politikacının, Müslümanlık karşıtı bu mesajları, onu Batılı devletlerle de karşı karşıya getirdi. Öyle ki, Britanya hükümeti, Wilders’in güvenlik riski yarattığı gerekçesiyle İngiltere’ye girmesini engellemeye dahi çalıştı.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39254651