Hırvatistan’da avroya geçiyor…”7-8 yıl içerisinde avro kullanmaya başlayacağız”

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin 7-8 yıl içerisinde euro para biriminin kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Hırvatistan’da bir ekonomi forumuna katılan Başbakan Andrej Plenkovic, iki hükümet dönemi içerisindeki görev süresinde avro kullanmay planladıklarını belirtti. Bir yıl önce hükümeti devralan Plenkovic, Avrupa Birliği’nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında konuyu daha geniş çaplı olarak ele alacaklarını bildirdi.

Avronun kullanıma sokulmasının ülkesini turist ve yatırımcılar için daha cazip hale getireceğini savunan Plenkovic,”Dolardan sonraki en önemli para birimi olan avronun Hırvatistan’da kullanılmaya başlamasıyla ülkemiz, AB’nin en gelişmiş üyelerinden biri olacak. Avro, Hırvatistan’a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek” dedi.

Cumhuriyet