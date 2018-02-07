Hedefteki CHP’li Öztürk Yılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, son günlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın hedefinde.

Yılmaz’ın Özgür Suriye Ordusu adlı (ÖSO) Esad muhalifi güçle ilgili yaptığı değerlendirme, Erdoğan’ı adeta çıldırttı.

Erdoğan’ın ‘ulan’la başlayan cümlesi, ‘ahlaksız, terbiyesiz’ gibi hakaret dolu sözleri Cumhurbaşkanı makamına yakışmadı.

Öztürk Yılmaz da haklı olarak altında kalmadı, cevap verdi.

Durumdan vazife çıkaran yandaş basın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ileri gidip saldırıya devam etti.

Hiçbir bakan, büyükelçilik yapmış bir Dışişleri mensubunu ‘zavallı’ diye aşağılayamaz.

Öztürk Yılmaz, sadece CHP’nin değil, Türkiye’nin dış politika yüzü ve sesi.

Türkiye dışında en az Çavuşoğlu kadar tanınıyor ve saygı görüyor.

Washington’a yaptığı ziyaretlerin tümünü gazeteci olarak yakından izledim.

Kısa bir süre önce, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre’de Kıbrıs, YPG-PYD ve Kudüs konusunda temaslar yaptı.

Beyaz Saray’da Fion Hill, (Avrupa ve Rusya İşlerinde iki nolu isim) , Molly Montgomery, (özel danışman) , Alton Buland, (Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs sorumlusu), Mark Libby, (Dışişleri Bakanlığı Güney Avrupa Direktörü), Temsilciler Meclisi ve Senato’dan Dışilişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesine üye Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den 5 üyeyle görüştü, CHP’nin ‘Milli’ politikalarını anlattı.

Belli ki, AKP Hükümeti, Öztürk Yılmaz’ın ABD’li muhataplarına söylediklerinden bi-haber.

YGP ve PYD’ye gönderilen silahlar, Kudüs’te Trump’ın yaptığı açıklamaya sert tepki ve Kıbrıs konusunda söylediklerini merak etmemişler.

CHP’li Yılmaz’ın Ortadoğu’yla ilgili anlattıklarının ders niteliğinde olduğunu muhatapları söylüyor.

Musul ve Kerkük’teki Türklerle ilgili düşünce kuruluşlarında yaptığı konuşmaların referans niteliğinde olduğunu izleyenler söylüyor.

AKP’nin ABD’deki politikasını da izliyorum. Artık vize alırken bile zorlanıyorlar.

AKP Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun CHP’li Büyükelçi Yılmaz’dan diplomaside öğreneceği çok şey var.

Çavuşoğlu’nun Yılmaz’a kızgınlığı yeni değil.

Bakanlığı döneminde çalışmadığı Yılmaz’a kızgınlığının perde arkasında acaba bir kıskançlık yatıyor olabilir mi?

Bilemiyoruz.

Son olarak bir haber vereyim.

Türkiye Afrin Harekatı’nı başlattığından bir gün sonra (ÖSO) içindeki grup liderlerinden oluşan bir heyet, Washington’da Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre üyeleriyle temaslarda bulundu.

Saad Fahd Al-Shweish, Osama Abu Zaid, Khalid Aba, Mustafa Sejari ve bazı üyelerden oluşan ÖSO heyeti, Washington’da bir hafta kaldı.

AKP Hükümeti, ABD’yle aynı çıkarları paylaştığını söyleyen bu isimleri tanıyor mu?

Ya da Washington’da kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu merak ediyor mu?

Yılmaz POLAT / Washington

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