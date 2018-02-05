Harita Kıbrıs Türk tarafına Aralık 2017’de verilmiş

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre Kıbrıs Türk tarafının 11 Ocak 2017’de Cenevre görüşmelerinde BM’ye sunduğu ve Palais Des Nations’da kasada tutulan toprak ayarlamaları ile ilgili harita Aralık 2017’de Kıbrıs Türk tarafına verildi.

Müzakerelere yakın olan bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı’na Aralık 2017 başlarında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs Türk tarafının haritanın geri verilmesini talep ettiği konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bilgi verdiğini aktardı.

BM, haritaların onları sunan taraflara ait olduğu görüşünden hareketle haritayı Kıbrıs Türk tarafına geri verme kararı aldı. Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis, haritanın Kıbrıs Türk tarafına verildiği konusunda Kıbrıs Rum tarafının bilgilendirilmediğini açıklamıştı. Mavroyiannis, geçtiğimiz Perşembe günü Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk tarafının açıklamalarından bunu öğrendiklerini söyledi.

Mavroyiannis konuyu BM ile görüşerek Kıbrıs Rum tarafının bu konuda onay vermediğini aktardı. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün sözcüsü Aleem Sidique Kıbrıs Türk tarafının harita ile ilgili niyeti konusunda Kıbrıs Rum tarafına bilgi verdiklerini söyledi ve Akıncı’nın talebi üzerine haritanın geri verildiğini belirtti.

Rum Hükümet Sözcüsü Nicos Christodoulides yaptığı açıklamada bu konuda hükümetin BM ile temasa geçeceğini ve gerekli girişimlerde bulunacağını söylemişti.