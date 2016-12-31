Hareketli bir yıl Avrupa’yı bekliyor

2016 hiç beklenmedik olaylara sahne oldu. İngiltere sandıkta AB’den ayrılma kararı verdi. ABD’de başkanlık yarışını hiç kimsenin tahmin etmediği Donald Trump kazandı. Acaba 2017 daha mı iyi olacak?

Trump 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da Obama’dan görevi devralacak. Trump’ın Beyaz Saray’a taşındıktan sonra nasıl bir dünya politikası izleyeceğini kimse bilmiyor. Özellikle Avrupa tedirgin. AB ülkeleri, “NATO Avrupa’nın artık otomatik koruyucusu olmayacak” diyen Trump’ın NATO’yu zayıflatacağından, Rusya’nın ise Avrupa üzerindeki etkisini artıracağından korkuyor. AB, ortak savunma gücü kurmaya hazırlanıyor. Milyarlarca Euro savunmaya harcanacak. “Önce Amerika” diyen Trump’ın korumacı ticaret politikası küresel ticareti nasıl etkileyecek? Ekonomi uzmanları ticareti düşüreceği ve ekonomik büyümeye zarar vereceği görüşünde. Trump’la dünyanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

2017 AB’nin de kader yılı olacak. Mali krizin ardından mülteci krizi AB’nin geleceğini tehdit ediyor. Mülteci kriziyle Avrupa ülkelerinde sağ popülist ve aşırı sağcı partiler güçlendi. Sağ popülist hareket AB’ye ve sınırları ortadan kaldıran Schengen’e karşı. Avrupa’da gelecek yıl önemli seçimler var.

* 15 Mart’ta Hollanda seçime gidiyor. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda’nın AB’den çıkmasını istiyor. Anketler her 7 Hollandalıdan birinin Geert Wilders’e oy vereceğini gösteriyor.

* 23 Nisan’da Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yarışın, merkez sağ Cumhuriyetçi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı François Fillon ile aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) lideri Le Pen arasında geçmesi bekleniyor. Le Pen cumhurbaşkanı seçilirse, AB üyeliğini ve Euro’yu halkoylamasına sunacak. Anketler, Fillon’nun birinci turda yüzde 27-29 arasında, Le Pen’in yüzde 24-25 arasında oy alacağı yönünde. İkinci tur seçimler mayıs başında yapılacak. Fransa’da hiçbir demokrat partinin Le Pen’i desteklemesi beklenmiyor.

Almanya için de 2017 yılı kader yılı olacak. Hem yeni cumhurbaşkanı seçilecek hem de genel seçimler var. Şubat’ta Federal Seçiciler Kurulu yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Hükümet partilerinin adayı şimdiki Dışişleri Bakanı Steinmeier. 14 Mayıs’ta Almanya’nın nüfus olarak en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da seçimler yapılacak. Eylül ayında ise genel seçimler var. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partinin yabancı ve mülteci karşıtı bir seçim kampanyasıyla kamuoyunu kışkırtması bekleniyor. AfD’nin yüzde 10-13 arasında oy alacağı tahmin edilirken Başbakan Merkel’in ve Sosyal Demokratların oyları düşüyor. Almanya’da sandıktan nasıl bir koalisyon çıkar, kimse bilmiyor.

2017’de İtalya ve Norveç’te parlamento seçimleri var. İtalya’da AB karşıtlarının sandıktan zaferle çıkacağı endişe ediliyor. 2017 yılının 2016’dan çok daha hareketli geçeceğini şimdiden öngörmek, kehanetlik olmaz. Ona göre hazırlıklı olmak gerekir. Yine de unutmayalım: “Gün doğmadan neler doğar.”

Mutlu yeni bir yıl dileğiyle.

Celal Özcan-Hürriyet