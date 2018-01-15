Hane halkı tasarruf oranları avro bölgesinde %12’de sabit kaldı, iş yatırım oranları 2017’nin üçüncü çeyreğine %22,4 düştü

Hane halkı tasarruf oranları avro bölgesinde %12’de sabit kalırken hane halkı yatırımı %8,8 ile ‘neredeyse sabit’ kaldı.

Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’ın mevsimsel uyumlu çeyrek Avrupa sektör hesaplamalarının ilk açıklamasına göre, iş yatırım oranları da 2017’nin üçüncü çeyreğine %22,4 düşüş kaydetti.

Avro bölgesinde hane halkı tasarruf oranları, 2017’nin ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2017’nin üçüncü çeyreğinde %12.0 olarak gerçekleşti. Hane halkı yatırım oranları da bir önceki çeyreğin %8,7 oranıyla karşılaştırıldığında 2017’nin üçüncü çeyreğinde %8,8 oldu.

Avro bölgesinde iş yatırım oranı da bir önceki çeyrekte %23,1 olurken 2017’nin üçüncü çeyreğinde %22,4 olarka hesaplandı. İş kar oranı da avro bölgesinde 2017’nin ikinci çeyreğinde %41,0 iken 2017’nin üçüncü çeyreğinde %41,4’e yükseldi.