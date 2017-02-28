Haciyannis, Enosis Plebisitiyle ilgili konuştu: “Manevi açıdan kendimi suçlu hissediyorum”

Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisitiyle ilgili kararının, Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla gerçekleştirilen müzakerelerde neden olduğu karışıklıkla ilgili olarak, manevi açıdan kendisini suçlu hissettiğini söyledi.

Politis gazetesi, “Manevi Açıdan Kendimi Suçlu Hissediyorum” başlıklı haberinde, Hacıyannis’in gazeteye verdiği demeçte, “Rum kesiminin müzakerelerde tuzağa düşmesine sebep olan Meclis içerisindeki olayları kayda geçirdiğini” yazdı.

Gazeteye demecinde, kendisinin ELAM’ın değişiklik önerisini desteklediğini yalanlayan Hacıyannis, değişiklik önerisinin altındaki imzayı ise, zaman baskısı altında olmak üzere, sekreterliğin hatasına bağladı.

Gazeteye göre, Hacıyannis, ELAM’ın önerisini komite aşamasında oybirliğiyle reddedilmemesinden ötürü, şu veya bu şekilde karar alınması için Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edileceğini de dile getirdi.

Hacıyannis, gazeteye demecinde, kendisini üzgün hissettiğini çünkü Kıbrıs Türk tarafının hali hazırda Enosis Plebisiti konusunu çok önemli bir konu haline getirdiğini ve müzakerelerin gidişatının etkilendiğini öne sürdü. Hacıyannis, bir göçmen olarak, Kıbrıs sorununa mümkün olan en kısa zamanda bir çözüm bulunmasına yönelik arzusunu ortaya koydu ve kendisini manevi olarak suçlu hissettiğini yineledi.

Gazeteye demecinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türk tarafına fırsat verdikleri iddiasında da bulunan Hacıyannis, burada yanlış yaptıklarını ve gerekçesi olmayan bir ifadenin, kanunlarda yer almasının gereksiz olduğunu ifade etti.

“Korku kültürünün Türkler açısından stratejik bir silah olduğunu” da iddia eden Hacıyannis, “(Türklerin) garantilere sahip olmaları gerektiği mazeretini ileri sürdüklerini” öne sürdü.

Hacıyannis, sorumluluğun yalnızca oylamada çekimser kalanı değil, ELAM’ın değişiklik önerisini oylayanları rahatsız ettiğini de söyledi.

Gazeteye demecinde, ELAM’la DİSİ partisinde kendilerini birleştiren hiçbir şey olmadığını da ifade eden Hacıyannis, sözlerini kısaca şöyle sürdürdü;

“Değişiklik önerisinin yasa metninde yer alması için oybirliğine sahip miydik? Hayır. Bundan dolayı genel kurula gidiyor dedik. Bizim tezimiz buydu. DİSİ üyelerinin ELAM’ın değişiklik önerisini desteklediği yanlış yazıldı. Değişiklik önerilerinin ele alınması sırasında, herhangi bir oylama prosedürü yoktu. Başkan olarak bunu geri çekemezdim.”

Ortak bir tutum şekillendirilmesi sağlanamıyorsa, her siyasi gücün ELAM karşısında bir stratejiye sahip olması gerektiğini ifade eden Hacıyannis, DİSİ’de henüz somut bir strateji olmadığını, öte yandan ELAM’la kendilerini birleştiren hiçbir şey olmadığını yineledi.

Hacıyannis, bundan ötürü, doğru bile olsa, ELAM’dan gelen şeyleri desteklememeleri gerektiğinin; şu veya bu şekilde kendilerini düşündürmesi gerektiğini de ifade etti.

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