Güvenlik ve Garanti Sorularıyla İlgili Yunan pozisyonu

KHA’ya ulaşan bilgilere göre, tüm ilgili taraflar, Güvenlik ve Garanti başlıkların tartışılmasında iki temel soruya yanıt vermeye davet edilecekler: a) “çözümden sonra güvenlik sistemi nasıl olacak?” ve b) “mevcut güvenlik sistemi ne olacak?”. Bu konuda Yunan tarafının, çözüm kabul edilir edilmez, güvenlik ve garantiler sistemlerinin kaldırılması ve yabancı güçlerin ada topraklarından çekilmesi lehinde bir pozisyon sergilemesi bekleniyor.

Aynı kaynaklara göre, aynı anlaşmanın (yabancı askerlerin çekilmesi) askerlerin ve askeri donanımın çekilmesi ve sürekli çekilme akışının temel aşamasında bir takvim belirlenmesi konusu da ikinci sorunun cevabını içermektedir. Bunun yanı sıra, Yunan tarafının -ki gerçeklere dayalı olabilir – tüm süreç izlenerek, bu konuda Güvenlik Konseyi ve BM’in bilgilendirilmesini desteklemektedir.

Birinci sorunun cevabına gelince, KHA’ya ulaşan bilgilere göre, Yunan tarafı, çözümden sonra güvenlik ihtiyacına yanıt verecek bir tahkik/doğrulama ve izleme mekanizmasına değinmektedir. Bunun ayrıca, garantör güçler dışında, tarafsız ve tahkik/ doğrulama deneyimli teknik nitelikli ve delil toplama/fact finding, uluslararası mekanizma olacağı açıklandı. Tüm tarafların bağımlılıklarına yerine getirdiklerini izlemesi için gereken güçlü komuta sahip olması ama aynı zamanda, çözümün uygulanması sırasında, ortaya çıkacak farklılıkları çözebilecek danışmanlığı ve teknik desteği sunabilmesi gerekmektedir.

Yunanistan tarafı, BM’in temel bir rolü olması gerektiğine inanmaktadır. Göçmenler, terör tehditleri, doğal afetler gibi pek çok konuda Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefiyle Dostluk Anlaşması konusundaki pozisyonun yineleyerek, bunun askeri bir boyutu olmayacağını vurguladı.