Gutteres’ten Anastasiadis’e “Kapalı Maraş” ile ilgili mektup! Maraş’a ilişkin herhangi bir girişimden haberdar değilim

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, BM’nin, Türk tarafının kapalı bölge Maraş’a ilişkin herhangi bir girişimden haberdar olmadığını söyledi.

Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini, Anastasiadis’in ise mektuba bugün yanıt vermesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Cumartesi günü Trodos’taki yazlık olarak kullanılan başkanlık evinde gerçekleştirilen toplantıda, Rum Bakanlar Kurulu’na ve DİSİ parlamento gurubuna Guterres’in mektubu hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Habere göre, Guterres, mektubunda, “BM’nin, Türk tarafının kapalı bölge Maraş’a ilişkin herhangi olası bir hareketi konusunda bilgi sahibi olmadığını” belirterek, “her türlü güven yaratıcı önlemin ise ortak olmasının gerektiğini” ifade etti.

“BM’nin kapalı bölge Maraş’a ilişkin bilindik tezlerinin geçerli olduğunu” da yineleyen Guterres, ayrıca, öneriler paketinin ortada olduğunu ve kendisinin iki toplum liderlerine yardımcı olamaya devam ettiğini vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in Trodos’taki toplantıda muhataplarına, Guterres’in mektubuna bugün yanıt gönderme ve “karşı tarafın Guterres’in Crans Montana’da sunduğu çerçeveye saygı duyması durumunda müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu” belirtme niyetini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis söz konusu toplantıda ayrıca, Türkiye’nin şu anda Kıbrıs sorununda herhangi bir adım atma niyeti olmadığını, bunun sebebinin ise Avusturya ve Almanya’daki seçimlerin sonuçlarını ve AB katılım sürecinde bir kazanım elde edip edemeyeceğini görme isteği olduğu iddiasını da dile getirdi.

ANASTASİADİS’E PARTİLERDEN TEPKİ

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bazı gazetecilere Crans Montana zirvesine ilişkin gizli belgelerle birlikte mektuplar gönderdiği, bu durumun Rum siyasi partilerin tepkisini çektiğini yazdı.

Habere göre DİKO ve EDEK’ten yapılan açıklamalarda, özetle, Anastasiadis’in Crans Montana zirvesine ilişkin gizli belgeleri seçtiği bazı gazetecilere göndermesinin ancak halka açıklamaktan korkmasının “önemli bir ciddiyet eksikliğinin göstergesi olduğu” yorumunda bulunuldu.

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