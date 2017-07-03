Guterres’in önünde 5 dosya var

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs konferansına geçtiğimiz Cuma gün katılması ve burada ortaya koyduğu çerçeve Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sürece dair çerçeve üzerinde anlaşmaya varılması ve özlü çalışmanın başlamasında katalizör olan müdahalesinin ardından, tüm tarafların, Pazartesi günü (yarın) “Le Regent” Konferans Merkezi’ne döneceğini yazdı.

Güvenlik ve Garantiler konusunda, sözlü olsa bile, önerilerin sunulmasının beklendiğini yazan Politis gazetesi, 1’inci masasındaki dün sabahki görüşmede, söz konusu müzakereye ilişkin prosedürel görüşmenin başladığını; iç konulara yönelik askıda bulunan konulara ilişkin 2’inci masada ise, Pazartesi günü, ilerlemiş aşamada bulunan ve geçmişte de ele alınan konularda belge sunulması üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cuma günü, liderler onuruna verdiği yemek sırasında, liderlere müzakere çerçevesi önerisinde bulunduğunu belirten gazete Guterres’in, müzakerecilerden ve Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’den, kendisini liderlerle yalnız bırakmalarını istediğini ve sürecin kurtarılmasının mümkün olduğunu düşündüğü çerçeveyi liderlere taşıdığını yazdı.

Gazete liderlerin “evet” demesinin ardından, sürecin bu hafta başında sonuçlar için çok çalışmaya ihtiyaç olmasına karşın, yeniden ileriye yönelik yol aldığını belirtti.

Gazete diplomatik kaynaklara dayanarak, birçok şeyin, Kıbrıs taraflarının, “Toprak, Dönüşümlü Başkanlık, Eşit Muamele ve Mülkiyet konusundaki iki kriter” konusunda ilerleme sağlanmayı başarmasına bağlı olacağını da savundu.

Yemeğe müteakip görüşmede, müzakerelerde nasıl hareket edileceğine ilişkin parametreler ve yanıtların olması gerektiği belirli soruların ne olduğu konularının ortaya konulduğunu yazan gazete tüm tarafların, garantiler ve müttefik anlaşmalarının sona girdiği konusunda hem fikir olduklarını, ele alınan noktanın, bunların yerine iki tarafın da endişeleri göz önünde bulundurularak, hangi mekanizmaların konulacağı olduğunu belirtti.

Görüşmenin, “çözümün uygulanması mekanizması”, “ denetim mekanizması” ile “gözetim mekanizması” şeklindeki öngörüleri içerdiğini ve hangi ülkeler ile kuruluşların (örneğin Güvenlik Konseyi, AB ve AGİT gibi), bu sorumlulukları üstleneceği, garantör ülkelerin ve özellikle Türkiye’nin role sahip olması durumunda bunun hangi derecede ve hangi sürede olacağıyla ilgili olduğunu yazan gazete Kıbrıs Rum tarafının doğal olarak garantör ülkelerin katılımına karşı çıktığını da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca masa 2’de , Türkiye’nin, çözümden sonra Kıbrıs’taki Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit muamelesine ilişkin talebi konusunun Yönetim başlığı çerçevesinde olduğunu belirtti.

Gazete bu masadaki kritik konuların, Dönüşümlü Başkanlık, Mülkiyet konusundaki iki zor öngörü ve Toprak konusunda ortak bir haritanın sonuçlandırılması olduğunu yazdı.

“MASADA YAZILI TEZLER”

Öte yandan Haravgi gazetesi, “Pazartesi Günü Masada Yazılı Tezler” başlıklı haberinde, her bir tarafın, yarın, Güvenlik ve Garantilere ilişkin tezlerini ve önerilerini, yazılı olarak sunacak olmasıyla özlü bir müzakerenin yapılacağı ve ilerleme sağlanacağı ümidinin var olacağını belirtti.

Gazete haberinde, diplomatik kaynakların, bu sürecin ilerleme kaydetmemesi durumunda yeniden bir tıkanıklığın olacağından söz ettiğini bununla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “normal bir devletin, 2017 yılında garantilere ve garantörlere gereksinimi olmadığı” şeklindeki açıklamasını da önemli olarak addettiklerini yazdı.

Habere göre, Guterres’in, dünkü çalışmalarda yer almamasının, hissedilir derecede olduğunu belirten aynı kaynaklar, Guterres’in, Cuma günkü müdahale etme şeklinin çabayı olumlu gidişata sürüklediğini ayrıca Güvenlik konusu kilidinin açılması durumunda iç boyutlardaki konulara da çözümlerin bulunabileceği mesajını gönderdiğini ifade etti.

Öte yandan Kathimerini gazetesi “Crans-Montana” için ayrı verdiği ekte, “Mühendis Olan BM Genel Sekreteri Makineleri Çalıştırdı” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cuma günkü müdahalesine yer verdi.

Gazete, bazı kaynaklara dayanarak, mesleğinin mühendislik olmasından dolayı pratik olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İsviçre’deki Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereyi farklı şekilde ele aldığını yazdı.

Guterres’in, taraflara “beş dosyam ve notlarım var ancak ben sizi dinlemek istiyorum” şeklinde seslendiğini yazan gazete Guterres’in garantilerle ilgili “2017 yılında garantilerden konuşulmasının mümkün olmadığı ancak Kıbrıslı Türklerin endişelerinin de yanıtlanması gerektiği” şeklindeki açıklamasına da atıfta bulunarak Crans-Montana’daki sürecin olumlu sonuçlanması çabasının, Güvenlik ve Garantiler başlığına bağlı olduğunu netleştirdiğini belirtti.

Habere göre Guterres, bu çerçevede, Cuma günkü yemekte, diğer 5 başlığın konularına dayanarak kendi yaklaşımlarına yer verdi ve liderlere, masa 2’de ilerleme olması çağrısında bulundu.

“EİDE’NİN AMATÖR DAVRANIŞI”

Fileleftheros gazetesi “Eide’nin Amatör Davranışı” başlıklı yorumsal haberinde, söz konusu haber yazılırken Crans-Montana hakkında çok şey söylenmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, zor bir mücadele verdiğini, önlerinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin amatör davranışıyla ilgili olarak elverişsiz bir ortamın bulunduğunu savundu.

Eide’nin, Anastasiadis’e kaba bir şekilde davrandığını iddia eden gazete Eide’nin herhangi bir hazırlık yapmadan onlarca insanı İsviçre’ye topladığını, bununla birlikte Cuma gününe kadar sahte olduğu ispatlanan beklentiler yarattığını ileri sürdü.

Anastasiadis’in, bu kötü icraatların kurbanı olacağı şeklindeki endişelere de atıfta bulunan gazete Eide’nin açıklamaları ve yaptıklarıyla, Anastasiadis karşısında kabul edilemez bir tavır sergilediğini, Anastasiadis’in sinirlenmesine ve kötü bir duruma düşmesine neden olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki görüşmede, Anastasiadis’in sesinin yola kadar geldiğini, bunun, belki de Eide’nin, kendi sorumluluklarını ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazı Anastasiadis’e yüklemek için istediği bir şey olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Eide’nin, Kıbrıs’a, Türkiye’nin etki alanındaki bir orduyu hediye etmekten yana olduğunu da savundu.

Tak