Guterres’i de kabul etmediler

Mete Tümerkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akıncılar’da yaptığı konuşmasında “Güvenlik düzenlemeri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir” dedi ve bu konuda son günlerde çarpıtmalar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, “BM önümüze ‘sıfır asker, sıfır garanti’ koymuş gibi takdim ediliyor. Öyle bir şey ne bizim planımızda, ne de BM’nin önerilerinde vardır” ifadelerini de kullandı.

Akıncı Rum tarafının ‘sıfır asker, sıfır garanti’ noktasında devam etmesi halinde bir yere varmanın mümkün olmadığını da söyledi.

Bu aşamada maalesef Rum tarafındaki tutum tam da böyle.

Maksimalist talepleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu konuda en son tespiti Rum Lider Nikos Anastasiades ile yediği akşam yemeğinde yapmıştı.

O yemek sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamasında Rum Liderde bir zihniyet değişimi olmadığını duyurmuştu.

Bu durumda bir yere gidilebilmesi, müzakerelerin yeniden başlayarak sonuç alınması çok zor görünüyor.

Rum Lider Anastasiades ve ekibinin ısrarı, ucu açık olacak şekilde müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması yönünde.

Cyprus Mail gazetesinde yer alan yorumlara göre Anastasiades’in Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulunması gibi bir hedefi yok.

Rum Lider’in niyeti sonuç odaklı olmayacak bir şekilde müzakere sürecinin yeniden başlaması ve ‘mış’ müzakere ediliyor havası verilmesi.

Müzakerelerin bir aşamasında ise sürecin krize girerek yeniden kopması ve bunun nedeni olarak ‘Türkiye’nin uzlaşmaz’ tutumunun gerekçe gösterilmesi.

Cyprus Mail’deki çarpıcı yoruma göre Anastasiades’in gizli hedefi Kıbrıs’ta iki devlet temeline dayalı bir çözüm.

Ve Rum Lider bu hedefe ulaşılabilmesi için gizli gizli çalışıyor.

Yani Cyprus Mail’e göre Rum tarafındaki tablo aynen böyle.

Niyet sonuç odaklı bir müzakere yapmak değil.

Ucu açık olmayacak bir müzakere sürecine Rum tarafı kesinlikle karşı.

Bu aşamada Akıncı’nın önerdiği Guterres çerçevesine de karşı çıkıyorlar.

Guterres’in ortaya koyduğu çerçevenin bir belge değil de anlatım şeklinde görüşler olması da bu konuda Rum Liderin işini kolaylaştırıyor.

Rum Liderliği bu görüşleri farklı yorumlayarak bunların da ucu açık bir şekilde müzakereye ihtiyacı olduğu argümanına sarılıyor.

Sonuç olarak, Akıncı’nın yemek sonrasında dediği gibi Rum tarafında değişen bir şey yok.

Keşke bir şeyler değişmiş olsa ve Rum Lider maksimalist taleplerini bir yana koyarak makul bir çizgiye gelse de, belirlenecek bir takvim çerçevesinde sonuç odaklı bir şekilde müzakerelerin başlamasına fırsat yaratsa…

Ama yaratmıyor.

Çünkü Kıbrıslı Türklerle eşitlik temelinde federal bir çözüme gidilmesini istemiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son Guterres önerisi de bunu bir kez daha ortaya koydu.

Rumlar Crans Montana’da da reddetikleri Guterres görüşlerini bir kez daha kabul etmeyeceklerini gösterdiler.

Önemli olan uluslararası camianın artık Rumlara bir ’dur’ demesidir.

Kıbrıs Türk tarafı daha kaç defa Rum tarafının federal bir çözüme karşı olduğunu ispat edecek?

Kıbrıs Türk tarafı daha ne kadar çözümsüzlüğün bedelini ödeyen taraf olarak kalacak?

İşte bir kez daha herşey ortada!

Rumlar sıfır asker ve sıfır garanti ısrarında devam ediyor, zihniyet değişmedi ve aslında esas mesele Rumlar Kıbrıslı Türklerle yetki paylaşımına giderek ortak bir çatı altında adayı birlikte yönetmek istemiyor.

O kadar…

Haber Kıbrıs