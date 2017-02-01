Guterres: ‘Zulümden Kaçan Mültecilerin de Korunma Hakkı Var’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarını hedef alan seyahat kısıtlamaları konusundaki kararnamesini üstü kapalı olarak eleştirdi.

Genel Sekreter Guterres, çatışmalardan, iç savaşlardan ve zulümden kaçan mültecilerin de korunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası mülteci koruma politikalarının bütünlüğünü bozan tüm dünyadaki kararlardan endişe duyduğunu belitti.

Genel Sekreter Guterres, “Çatışmalardan, zulümden kaçan mültecilerin sayısı giderek artıyor. Mülteciler, geçiş yapabilecekleri çok daha fazla sayıda sınır kapısını arıyor. Mültecilerin ihtiyaç duydukları korumaya erişimleri ise giderek kısıtlanıyor. Uluslararası mülteci yasalarına göre bu korunma haklarını almaya hakları var,” dedi.

“Ayrımcı politikalar ortak mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin işini kolaylaştırır”

Guterres, ülkelerin terör örgütleri üyelerinin sızmasına engel olmak için kendi sınırlarını yönetme hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduklarının kabul edilebilir olduğunu ancak bunun dini, etnik veya uyruk gibi herhangi bir ayrımcılığa dayandırılamayacağını savundu. Gutarres, “Bu tür ayrımcılık toplumlarımızın esas aldığı temel ilkeler ve değerlere aykırıdır. Bu tür ayrımcılıklar hepimizin mücadele ettiği terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştıracak yaygın kaygı ve öfkeyi tetikleyebilir,” dedi.

Cenevre görüşmeleri 20 Şubat’a ertelendi

Bugün Birleşmiş Milletler’de önemli bir gelişmede Suriye konusunda yaşandı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre’de 8 Şubat’ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat’a ertelendiğini açıkladı.

Voa