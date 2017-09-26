Guterres Kıbrıs’ta taraflar yeniden müzakerelere başlamaya hazırsa iyi niyet misyonunun da hazır olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta iki tarafın Kıbrıs sorununa çözüm için taze müzakerelere yeniden başlamaya hazır olmaları durumunda iyi niyet misyonunun da hazır olduğunu bildirdi.

Geçen Temmuz’da İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında BM gözetiminde yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Guterres Cumartesi günü Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ile barış müzakerelerinin geleceği konusunda ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Akıncı’yla görüşmesinden sonra yapılan açıklamada, ‘Genel Sekreter ve Sayın Akıncı Kıbrıs müzakerelerinin şimdiki durumu ve geleceği üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır” denildi.

Açıklamada, Genel Sekreterin Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’la ilgili tarafların yeniden başlamaya hazır olduklarını göstermeleri halinde müzakerelerin başlaması için iyi niyet misyonunu uygun olacağı da dahil taahhütlerini yenilediği kaydedildi.