Guterres: Kıbrıs Konferansı sonuç olmadan tamamlandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı’nın sonuç olmadan tamamlandığını açıkladı.

Perşembe akşamı İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında Kıbrıs konferansına katılan taraflar ile BM Genel Sekreteri’nin( BMGS’nin) katılımıyla yapılan akşam yemeğinin ardından açıklamada bulunan Guterres, “taraflar ve heyetlerin güçlü taahhüdü ve çabalara rağmen Kıbrıs Konferansı maalesef sonuçsuz olarak tamamlandığını ve bir anlaşmanın sağlanmasının mümkün olmadığını açıklamak istiyorum” dedi.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında dokuz gün süren Kıbrıs konferansı çerçevesinde yapılan akşam yemeğinden sonra açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Farklı tarafların: Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türk heyetinin, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık, AB’nin gözlemcisi ve tabii ki BM ekibinin, tüm heyetlerin çok güçlü bağlılık ve katılımına rağmen Kıbrıs konferansı bir anlaşma yapılmaksızın kapandı. Size bunu iletmekten dolayı çok üzgünüm” dedi.

“Maalesef, dediğim gibi, bir anlaşma mümkün değildi ve konferans, bu çarpıcı derecede uzun süren soruna bir çözüm getirme imkânı olmadan kapandı” diye ekledi.

Bir soruya yanıt veren Guterres, “Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla başka inisiyatiflerin üstlenilmeyeceği anlamına gelmiyor” dedi ve Kıbrıs konferansının sonuçsuz tamamlandığını belirtti.

Guterres, BM’nin taraflara hizmetini sunmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Guterres, her iki liderin “tüm Kıbrıslıların yararını arzu ettikleri” için memnuniyetini ifade ederek hem garantör ülkeler hem de Avrupa Birliği’ne teşekkürlerin iletti.

Guterres, aynı zamanda, BM ekibi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye de teşekkür ifade etti.

BM Genel Sekreteri, tarafların görüşleri arasında uzlaşma sağlanması için elinden geleni yaptığını ancak konferansın uzun yıllar devam eden Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda bir sonuç sağlayamadığını belirtti.

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NE YAZIK Kİ BİR ÇÖZÜM MÜMKÜN OLMAMIŞTIR VE KONFERANS BU UZUN SÜRELİ SORUNA BİR ÇÖZÜM GETİREMEDEN KAPANMIŞTIR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı’nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı.

Antonio Guterres, “Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır” dedi.

Guterres, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki toplumun liderlerlerine teşekkürler ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyinde ve güneydeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

Aynı zamanda garantör ülkeler ve AB’ye derin minnetlerini de sunan Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini sundu.