Gürcistan’da “AB ve Ortakları-Güçlü Birlik İçin Çeşitlilik” konferansı başladı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, 17 ülkeden parlamento heyetlerinin katıldığı “AB ve Ortakları-Güçlü Birlik için Çeşitlilik” konulu konferans başladı.

Tiflis’te eski Parlamento binasında düzenlenen “AB ve Ortakları-Güçlü Birlik için Çeşitlilik” konferansı başladı. Konferansa, Türkiye’de dahil olmak üzere 17 ülke temsilcisi katılıyor. Türkiye’den TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar katılıyor.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği ile işbirlikleri, Gürcistan parlamentosu tarafından kabul edilen yasalar, Avrupa Entegrasyonu ve AB ile işbirliğini genişletme çalışmaları hakkında konuştu. Kobakhidze, AB’nin barış ve istikrarın sürdürülmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ise konferansın AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra “Doğu Ortaklığı” yasama organının temsilcilerini ve tanınmış uzmanları bir araya getirdiğini söyledi. Kvirikaşvili, “Karşılıklı fikir alışverişi yaparak, çeşitli ülkelerin hükümetleri ve parlamentolarının katkılarıyla ortak amacımıza ulaşıp, Avrupa’yı daha güçlü ve birleşik hale getirebiliriz” dedi.

Başkent Tiflis’te düzenlenen konferans iki gün sürecek.

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