Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi: 28 Mart’tan itibaren… Reviewed by Momizat on Mar 02 . Gürcistan'a Avrupa Birliği (AB) vize serbestisi tanıyan düzenlemenin onaylanmasıyla Gürcistan vatandaşlarının 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen Gürcistan'a Avrupa Birliği (AB) vize serbestisi tanıyan düzenlemenin onaylanmasıyla Gürcistan vatandaşlarının 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen Rating: 0