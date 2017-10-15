Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık rakamları dikkat çekti
Güney Kıbrıs, son yıllarda (15 Haziran 2017’ye kadar) istisnai olarak bin 223 yabancıya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi.
İstisnai vatandaşlıkların, hükümet tarafından, ülkeye döviz girmesi manasında olumlu olarak addedildiğini belirtiliyor.
Vatandaşlık alan bin 223’ten 630’u Rusya, 162’si Çin, 63’ü Ukrayna, 47’si Beyaz Rusya, 38’i Lübnan, 33’ü İsrail, 31’i Suudi Arabistan, 14’ü İran, 7’si Afganistan, 8’i ABD, 18’i Vietnam’dan.
Haber Kıbrıs