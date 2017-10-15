Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık rakamları dikkat çekti Reviewed by Momizat on Eki 15 . Güney Kıbrıs, son yıllarda (15 Haziran 2017’ye kadar) istisnai olarak bin 223 yabancıya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi. İstisnai vatandaşlıkların, hü Güney Kıbrıs, son yıllarda (15 Haziran 2017’ye kadar) istisnai olarak bin 223 yabancıya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildi. İstisnai vatandaşlıkların, hü Rating: 0