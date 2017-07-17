Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen anket sonuçları…Kıbrıslı Rumlar Crans-Montana’dan Türkiye’yi sorumlu tutuyor

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve “Simerini” gazetesinde yer alan anketin sonuçları, Kıbrıslı Rumların Crans-Montana zirvesinin başarısızlığından Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu gösterdi.

Simerini gazetesi “Çıkmazdan Türkiye Sorumlu – Başkan İkna Etti” başlıkları altında, “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından 11-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında, 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına yer verdi.

Ankete göre, “Crans-Montana’daki başarısızlığın sorumlusunun kim olduğuna inanıyorsunuz?” sorusuna katılımcılardan yüzde 82’si Türkiye, yüzde 7’si Mustafa Akıncı, yüzde 6’sı Nikos Anastasiadis, yüzde 3’ü Yunanistan ve yüzde 2’si Rum Ulusal Konseyi yanıtlarını verdi.

Ankette yer alan sorular ve katılımcıların yanıtları gazetede şu şekilde yer aldı:

“Kıbrıs sorununun çözüleceği konusunda ne kadar iyimsersiniz? Yüzde 46: kötümserim, yüzde 31: biraz kötümserim, yüzde 20: biraz iyimserim, yüzde 3: iyimserim.

Crans-Montana’da kesin bitişin yaşandığına mı yoksa müzakerelerin bir şekilde devam mı edeceğine inanıyorsunuz? Yüzde 84: müzakereler devam edecek, yüzde 16: müzakereler bitti.

Türkiye’nin BM parametreleri dışında çözüm arama niyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde 74: kötü, yüzde 15: belki kötü, yüzde 16: belki iyi, yüzde 3: iyi, yüzde 2: bilmiyorum/yanıtlamıyorum.

Anastasiadis basın açıklamasında sizi ikna etmeyi ne derece başardı? Yüzde 44: yeterli oranda, yüzde 26: büyük oranda, yüzde 18: az oranda ve yüzde 12: hiç.

Sizce çözümün gözetimi kimin tarafından yapılmadı? Yüzde 38: Birleşmiş Milletler (BM), yüzde 35: Avrupa Birliği (AB), yüzde 23: İki toplum tarafından, yüzde 2: Garantör güçler tarafından, yüzde 2: federal devlet tarafından.

Sizce çözümün kabul edilmesinin şartı, tek taraflı müdahale haklarının kaldırılması mı olmalı? Yüzde 87: Evet, yüzde 13: Hayır.

Son dönemde müzakere edilenler temelinde, Kıbrıs sorununun çözümünü ne kadar istiyorsunuz? Yüzde 35: az, yüzde 25: yeterince, yüzde 22: hiç ve yüzde 18: çok.

Sondaj programının Kıbrıs sorununda sonraki adımlar için katalizör olacağına inanıyor musunuz? Yüzde 58: Evet, Yüzde 39: Hayır ve Yüzde 3: Bilmiyorum/yanıtlamıyorum.”

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