Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Güney Kıbrıs’ın yatırıma karşılık AB pasaportu veya “altın vize” verdiği iddiası Güney’de endişe yarattı Reviewed by Momizat on Eyl 19 . Güney Kıbrıs’ın yatırıma karşılık AB pasaportu veya “altın vize” (golden visa) verdiğine ilişkin The Guardian’ın haberi tedirgin etti. Politis gazetesi ve diğer Güney Kıbrıs’ın yatırıma karşılık AB pasaportu veya “altın vize” (golden visa) verdiğine ilişkin The Guardian’ın haberi tedirgin etti. Politis gazetesi ve diğer Rating: 0