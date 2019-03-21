Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD, bölgesel işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD, bölgesel işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıGüney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail arası 6. Üçlü Zirve 20 Mart tarihinde Kudüs’te yer aldı. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin, bölgesel işbirliğini güçlendirme; enerji bağımsızlığı ve güvenliğini destekleme ve geniş Orta Doğu bölgesi ile Doğu Akdeniz’de dış kötü niyetli mihraklara karşı savunma üzerinde anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, “ABD, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetleri, Doğu Akdeniz bölgesinde refah, güvenlik, barış ve istikrarı teşvik etme konusundaki taahhütlerini tekrarlamaları amacıyla bugün (20 Mart 2019’da) Kudüs’te bir araya geldiler” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında sağlanan üçlü mekanizmayı desteklediğini belirterek geliştirilen işbirliğinin önemine işaret etti.

Liderler, ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinde son keşfedilen doğal gazla ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladılar ve söz konusu gelişmenin enerji güvenliği ile alternatif kaynaklar konusunda yaratılan perspektiflere işaret ettiler.

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ABD’nin katılımıyla Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında Üçlü Zirve gerçekleşti

İsrail’in Kudüs kentinde yer alan Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki 6. Üçlü Zirve sırasında, üç ülkenin ABD hükümeti için özellikle enerji, güvenlik ve Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar sütunu olarak önemli ortaklar olduğu vurgulandı.

Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki 6. Üçlü Zirveye; Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldılar.

Zirve çalışmalarının başlamasında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Anastasiades, zirvenin gerçekleşmesini “önemli bir an” olarak niteledi ve ” dostum İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Kudüs’te söz konusu tarihi görüşmeye davet ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“ABD Dışişleri Bakanı’nın da zirveye katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Nikos Anastasiades, Pompeo’nun zirveye katılması üç ülkenin (Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail) ABD hükümetinin özellikle enerji ve güvenlik ile Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar sütunu konusunda güvenilir bir ortağı olduğunu ispat ettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı ise, bu zirvenin, üç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen altıncı zirve olduğunu ve dünya çarpında sağlanan en iyi bölgesel işbirliklerinden biri olduğunu vurguladı.

“Yangınlara karşı mücadele konusundan enerji konusuna kadar bir işbirliğimiz var” diyen Benjamin Netanyahu bölgede istikrar sağlanacak; halklara refah oluşturulacak ve Avrupa’da alternatif enerji kaynakları sağlayacak İsrail’den Kıbrıs’a ve Avrupa’ya EastMed boru hattını kurmak amacıyla işbirliğinde bulunduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı’nın katılmasına değinen Benjamin Netanyahu, Pompeo’nun katılımını önemli olarak niteledi; ABD’nin, söz konusu bölgesel çabaları desteklediğini ispat ettiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu, “söz konusu işbirliğine ABD’nin ve aynı zamanda diğer ülkelerin katılımını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ise üç ülke arasında sağlanan işbirliğinin stratejik bir işbirliği olduğunu belirterek özellikle enerji ve güvenlik alanlarına atıfta bulundu.

Tsipras, ABD’nin üçlü işbirliğine gösterdiği destek konusunda memnuniyetini ifade etti ve ABD Dışişleri Bakanı’nın katılımı “enerji, güvenlik ve ekonomi ile diğer karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara karşı ortak çalışmalarımızı ve diyaloğumuzu güçlendiriyor” dedi.

Alexis Tsipras, devamla, “vizyonumuz; Doğu Akdeniz bölgesinden Avrupa’ya enerji kaynaklarını güvenli bir şekilde taşıma ağı oluşturulmasıdır. İsrail’den, Kıbrıs’tan ve Yunanistan’dan tüm Avrupa’ya” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, ABD, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın güvenlik ve refah konusunda önemli ortaklar olduğunu vurguladı.

Zirveye, Kıbrıs Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou ve diğer hükümet yetkilileri katıldılar.

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Anastasiades: Kıbrıs- Yunanistan -İsrail Zirvesi tarihi bir zirve

Nikos Anastasiades, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla İsrail’de yer alan Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki zirveyi “tarihi bir zirve” olarak niteledi ve yakın gelecekte büyük Avrupalı güçler ile de ilgili açıklamalar yapılacağını söyledi.

Zirvenin ardından açıklamada bulunan Anastasiades, dörtlü toplantının “gerçek tarihi bir toplantı” olduğunu vurguladı. Ve toplantı sırasında enerji konuları dâhil, barış ve güvenlikle ilgili konuların ve bölgedeki ülkelerin egemenliğine saygı duymasının öneminin ele alındığını söyledi.

İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları ile yaptığı ayrı ayrı görüşmeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Anastasiades, görüşmeler sırasında enerji ve güvenlik konularıyla ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, ABD Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs ve ABD arasındaki ilişkiler ve özellikle işbirliği sağlanabileceği alanlar üzerinde görüş teatisinde bulunduklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanı: Kıbrıs’ın oluşturduğu üçlü işbirlikleri Kıbrıs sorunundaki çalışmalara da yardımcı oluyor

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölgedeki diğer ülkeler ile kurduğu üçlü işbirliklerinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan ve devam eden çalışmalara da yardımcı olacağı görüşünü ifade etti ve üçlü işbirliklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikasının en önemli öncelliği olduğuna işaret etti.

Larnaka’nın Livadya Lisesinde yer alan bir etkinlikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla çarşamba günü İsrail’de yer alan Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Üçlü Zirvesine değindi ve “ABD’nin ad hoc katılımıyla enerji ve deniz güvenliğiyle ilgili konuların ele alınması önemlidir” dedi.

Bakan, aynı zamanda, komşu ülkeler ile üçlü işbirlikleri sağlanması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikasının en önemli sütunu olduğunun altını çizdi.

Zirve hakkında konuşan Bakan, zirve sırasında enerji güvenliği ve bölgedeki ülkeler arası işbirliği; Doğu Akdeniz bölgesindeki muhtemel enerji ve bunların yeni bir enerji yolunun kurulması konusunda ülkeler arası işbirliğine hem bölgedeki ülkeleri hem de Avrupa Birliği’ne nasıl yardımcı olabileceği konusunun ele alındığını ifade ederek “istişarelere devam edeceğiz” dedi.

Bakan, diğer ülkelerin belli alanlar üzerinde böyle üçlü işbirliklerine katılmaları konusunda ilgi gösterdiklerini ifade ederek “şu an diplomatik kanallardan konuların belirlenmesi amacıyla istişareler yapılıyor ve devamla görüşmeler yer alacak” dedi.

Yer alacak olan görüşmelere ABD’nin de katılıp katılmayacağı ile ilgili bir soruya Bakan, olumsuz yanıt verdi ve AB üye ülkelerinin katılması ile ilgili olduğunu ve aynı zamanda “Körfez ülkeleri ile de üçlü işbirliklerin kurulması amacıyla diyalog yapılıyor” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Bakan, Kıbrıs sorununa en yakın zamanda bir çözüm bulunmasını diledi ve “böyle bir durumda Türkiye’nin söz konusu istişarelere katılması mümkün olacak” dedi.

Kha