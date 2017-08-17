Güney Kıbrıs ‘Yatırıma vatandaşlık’ta en cazip ülke

Bir danışma şirketinin araştırmasına göre Güney Kıbrıs’ı yatırımcılara vatandaşlık verme konusunda, AB içerisindeki en cazip ülkelerden biri…

Rum basınında yer alan bir haberde “Henley and Partners” isimli danışmanlık şirketinin araştırmasının, Güney Kıbrıs’ı yatırımcılara vatandaşlık verme konusunda, Avrupa Birliği içerisindeki en cazip ülkelerden biri olarak sınıflandırdığı haber verildi.

TAŞINMAZ MALA DA YATIRIM

Güney Kıbrıs’ın listede 10’uncu sırada bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ülkeye yerleşmek isteyen işletmelere yüzde 12,5’lik düşük bir kurumlar vergisi sunduğu, ayrıca 300 bin Euro’dan fazla değere sahip bir taşınmaza yatırım yapılması gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

EN UCUZ VE EN KOLAY ÜLKELERDEN

Gazete bahse konu araştırmanın Güney Kıbrıs’ı, yatırımcılara vatandaşlık verilmesinde en ucuz ve kolay erişim konusunda avantajlar sağlayan AB ülkeleri açısından, 10’u sıraya yerleştirdiğini yineledi.

Tak-Gündem Kıbrıs