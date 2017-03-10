Güney Kıbrıs, ulusal hava sahasını Türkiye’nin ihlal ettiğini iddia ederek protesto etti

Güney Kıbrıs`ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kornelios Korneliou, Türkiye`nin Kıbrıs Cumhuriyeti`nin ulusal hava sahasını, uluslararası hava trafik kurallarını ihlal etmesini ve Ocak 2017`de Türk savaş gemilerinin kapalı limanların kullanmasını güçlü biçimde protesto etti.

Korneliou, 23 Şubat 2017`de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres`e gönderdiği mektupta, Türk ticari uçaklarının KKTC’deki Typmpou köyündeki yasa dışı havaalanını sistemli biçimde kullanmasını da şikayet etti.

Bütün Türk ihlallerini analitik olarak rapor eden ve iki eki bulunan mektup, BM Genel Kurulu`nun 41. gündem maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin resmi belgesi olarak dağıtıldı.

Büyükelçi Korneliou ayrıca, Genel Sekretere, KKTC’nin havacılara, 4, 10 ve 26 Ocak`ta, Türk Hava Kuvvetleri tarafından yapılacak tatbikatla ilgili üç bildirim yapmaları hakkında bilgi verdi.

Mektupta, “KKTC yönetimi yakın zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin acil durum ve imdat çağrı frekansı dahil radyo frekanslarına müdahaleye başladı, böylelikle gemilere acil bilgi güvenlik bilgisi, deniz seferleri ve metorolojik hava uyarı ve tahmini yapan NAVTEX hizmetinin faaliyetlerinin engellendi” denildi.

BM Daimi Temsilcisi, `Türkiye`nin bu tutumunun açıkça Kıbrıs Cumhuriyeti`nin egemenliğini baltalamayı, fiili bölünmenin devamını desteklemeyi, adanın kuzeyinde hava sahası olduğu görünümü yaratarak statüsünü artırmayı amaçladığının, ayrıca Türkiye`nin sistemli şekilde telsiz çağrılarıyla Lefkoşa`nın uçuş bilgi bölgesi (FIR) içerisinde sivil ve askeri uçakları tacize devam ettiğini iddia etti.

Lefkoşa FIR ihlalleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti`nin ulusal hava sahasının ihlallerinin aynı şiddette devam ettiği belirtilen mektupta, “Türkiye`nin politikasının sürekli uluslararası hukuku çiğnemek, uluslararası hukuk ve hükümleri küçümseyerek uluslararası sivil havacılığın güvenliğini riske atmak” olduğuna, bunun bölgedeki istikrar üzerinde olumsuz etkisi bulunduğuna, Kıbrıs hava trafiği için zorluklar yarattığı iddia edildii

Büyükelçi Korneliou Genel Sekretere mektubunda, Türkiye`nin faaliyetlerinin devamının, Kıbrıs sorununa barışçı ve kapsamlı bir çözüm bulunması için devam etmekte olan müzakere sürecinin başarılı sonucu için kritik bir dönemde olunduğu bugünlerde gerginlik yarattığını öne sürdü.

Kıbrıs`ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kornelios Korneliou mekubunda, “Hükümetim adına, Türkiye tarafından Kıbrıs Cumhuriyetinin ulusal hava sahası ve kara sularının, uluslararası hava trafik kurallarının devam eden ihlalini güçlü biçimde protesto eder, derhal durdurulmasını talep ederim. Kıbrıs Cumhuriyeti bu bağlamda bir kez daha Birleşmiş Milletler Anlaşması`ndan kaynaklanan egemenlik ve karışmama ilkesine uyulması çağrısını daha tekrarlar” dedi.