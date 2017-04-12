Güney Kıbrıs sondaj çalışmalarına başlamadan önce Mısır ile savunma ilişkilerini artırıyor

Fokaides, Mısır Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Rum Savunma Bakanı Christoforos Fokaides, Mısır`a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Çarşamba günü, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah al Sisi ve Mısırlı meslektaşı Shedki Sobhi ile görüştü.

Çarşamba sabahı Mısır Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Fokaides, Anastasiades ve Kıbrıs hükümeti adına, Mısır Hristiyan halkına karşı gerçekleştirilen terör eylemleri kurbanlarına içten taziyelerini iletti.

Savunma Bakanı, terör eylemlerinden sonra ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı yetkili olarak, yeni tehditler ve terör eylemlerine karşı, Mısır`ın desteklenmesi gerektiğine değindi.

Doğu Akdeniz geniş bölgesinin, sorunlar, tehditler ve bölünmelerle dolu bir bölgeden, aşamalı olarak, bir barış, istikrar ve refah bölgesine dönmesi için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fokaides, iki ülkeyi, uzun yıllardır, güven, karşılıklı saygı ve dostluk bağlarının birleştirdiğini söyledi. Mısır`ın bölge güvenliği için ayrı bir önem taşıdığını ve Arap dünyasında ama aynı zamanda Afrika`da bir liderlik rolü oynadığını belirten Fokaides, Mısır`ın, özellikle de AB tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs`ın bu yönde istikrarlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilerek derinleştirildiğini açıklayan Bakan, iki ülke arasında, her alandaki işbirliklerinin, her zamankinden daha yüksek bir düzeyde bulunduğunu ifade etti.

Fokaides, devamla, Mısırlı meslektaşı Shedki Sobhi ile görüştü. İki bakan görüşmeleri çerçevesinde, ikili stratejik işbirliği programının gerçekleşmesini izlemek amacıyla Kalıcı Bir Yönetim Kurulu oluşturulmasını açıkladılar.

Söz konusu program, Kıbrıs ile Mısır`ın, barış, güvenlik ve refah koşullarının yaratılması amacıyla ikili işbirliklerinin güçlendirilmesini ön görmektedir.

Görüşme sırasında, 1 Ekim 2017`de, Kahire`ye, bir Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Ataşesinin yerleştirileceği açıklandı. Mısır`ın da son dönemde, Lefkoşa`ya kendi, Savunma Ataşesini yerleştirilmesi, iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğinin ve bunun daha da güçlendirilmesi hedefini oluşturduğu belirtildi.

İki bakan ayrıca, deniz ve enerji güvenliği, bölgesel güvenlik, terör eylemlerinin göğüslenmesi ve kriz yönetimi konularıyla ilgili ikili ilişkileri de ele aldılar. Fokaides ayrıca, karşı tarafı, Kıbrısla ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Savunma Bakanı, Mısırlı meslektaşını, resmi bir ziyaret için Kıbrıs`a davet etti. Sedki Sobhi, Kasım 2015`te Kıbrıs`a resmi bir ziyarette bulunan ilk Mısır Savunma Bakanı idi. Bu ziyaret çerçevesinde, Kıbrıs ile Mısır arasında bir savunma anlaşması imzalanmıştı. Bunu, yine ilk kez, Kıbrıs Savunma Bakanının Mısır`a ziyareti izlemişti. Bunu daha sonra, karşılıklı iki ziyaret daha izlemiş olması, iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkilerin bir göstergesi olarak algılanmaktadır.

Fokaides`in Perşembe sabahı, Mısır Askeri Üretim Bakanı ile görüşmesi ve daha sonra da Kıbrıs`a geri dönmesi beklenmektedir.