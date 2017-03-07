Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Fokaides AB’nde Savunma İşbirliği’nin derinleşmesinden memnun

Güney Kıbrıs’ı AB 28 Savunma Bakanları toplantısında temsil eden Savunma Bakanı Christoforos Fokaides, Avrupa’da savunma işbirliğinin derinleşmesi için atılan adımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konsey’de, yeni tehditlerin ortak savunma yapılarının güçlendirilmesi gerektirdiği belirtildi. AB28 bugün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında toplanarak Ortak Güvenliğin geleceğini ve Savunma Politikasını, Kalıcı Yapısal İşbirliği’nin (PESCO) uygulanmasını, Avrupa Savunmasıyla ilgili Avrupa Faaliyet Planı’nı, AB sivil operasyonlarının idaresi ve kontrolü için Avrupa otonom askeri gelişimini görüştü.

Toplantıda konuşan Bakan Fokaides, Kalıcı Yapısal İşbirliği (PES) uygulanmasından duyulan memnuniyetten söz etti; katılmayı arzu eden her üyenin katılımını engelleyecek koşullar olmadan kabul kriterinin kaliteli olması gerektiğini kaydetti.

PESCO’nun ortak dış ve güvenlik politikası hedeflerine hizmet etmesi, savunma işbirliğini daha da derinleştirmesi, herhangi bir tehdide karşı bir ortak savunma umudu olması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Christoforos Fokaides, Larnaka’da ‘Zenon’ isimli bir Koordinasyon Merkez kurulacağını bildirdi, projenin ulusal ve Avrupa fonlarıyla tamamlanacağını, Merkezin ana görevinin, artan ortak müşterek tehditler ve göç akışının kontrolü, Doğu Akdeniz’de AB güvenlik yapısıyla ilgili çabalarında Avrupa ve uluslararası çabalara katkıda bulunacak insani operasyonların idare ve uygulamasının ana görev olacağını belirtti.

Merkez herhangi Avrupa Birliği ve birlik ortaklarından birinin acil durumlarında ortak güvenlik ve savunma politikası hedeflerinin ileriyle götürülmesinde kullanılmaya hazır bulunuyor.

Konsey’in kararları, 9 ve 10 Mart 2017’de Avrupa Konseyi’nde en yüksek siyasi düzeyde görüşülüp onaylanacak.