Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türklerin AB’yle yakınlaşmasını engelleyecek

Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakereler yapılmadığı sürece, Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatıyla uyumuyla ilgili olan ad hoc komitenin de çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığını” ileri sürdü.

Alithia gazetesinin “Kıbrıslı Türklerin AB Müktesebatıyla Uyumuna Son – Ad Hoc Komitenin Dondurulması” başlığıyla yayımladığı habere göre, “Avrupa Komisyonu’nun Rum Yönetimi’nin bu yaklaşımını tamamen paylaştığını” iddia eden Hristodulidis, “müzakere masasına dönmesi için bunun Kıbrıs Türk tarafına yönelik bir teşvik olduğunu” da öne sürdü.

Gazeteye göre dün katıldığı bir etkinlikte, basında yer alan konuyla ilgili haberleri yorumlayan Hristodulidis, “Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına ilişkin bilgilendirilmesiyle ilgili olan ad hoc komitenin, Rum Yönetimi Başkanı ile Avrupa Komisyonu Başkanının yazılı uzlaşısının akabinde kurulduğunu ve AB müktesebatıyla ilgili bilgilendirme yapılmasıyla alakalı olduğunu, çünkü müktesebatın uygulanmasının, Kıbrıs sorununun çözümünün akabinde ve daima Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2003 yılındaki Katılım Anlaşmasının 10’uncu Protokolü tahtında gerçekleşeceğini” öne sürdü.

“Bu komitenin müzakerelerle paralel şekilde çalışabileceğine” işaret eden Rum sözcü, “müzakereler yapılmadığı sürece bunun çalışmaya devam edemeyeceğini” sözlerine ekledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Komite Yok”, Haravgi’de “Ad Hoc Komitenin Çalışması Söz Konusu Değil”, Politis’te ise “Müzakereler Olmadan Kıbrıslı Türklerle İlgili Ad Hoc Komite Yok” başlığıyla yer buldu.

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