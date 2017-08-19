Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında NAVTEX, karşı NAVTEX ve NOTAM savaşları

Güney Kıbrıs’ın, Fransa Deniz Kuvvetleri’yle yaptığı uluslararası arama-kurtarma tatbikatının başarıyla tamamlandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “CYPFRA-04/17” kod adlı tatbikatın, Kıbrıs’ın güneyinde deniz bölgesinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete tatbikata Fransız firkateyninin de katıldığını kaydetti.

“NAVTEX VE NOTAM SAVAŞLARI”

Gazete, haberinde ayrıca, tatbikatın perde gerisinde, Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında NAVTEX, karşı NAVTEX ve NOTAM savaşlarının yaşandığını savundu.

Türkiye’nin gerilim yaratmak için, dün acilen Güney Kıbrıs’ın Cuma günü bağladığı tatbikatın yapıldığı bölgede, Baf’ın batı kuşağını aceleyle bağladığı bir NAVTEX yayımladığını iddia eden gazete, öncesinde de Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında karşılıklı NAVTEX ve NOTAM’ların yayımlandığını ileri sürdü.

Tak-Kıbrıspostası