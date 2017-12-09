Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasulidis: “Türkiye’nin AB Üyeliği Hayal”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin bir hayal olduğunu ifade etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Alpha Kipru” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin AB katılım süreciyle Avrupai düşünmeye, bize Avrupalı gibi davranmaya başlayacağını zannetmek bir hayaldir” dediğini yazdılar.

Habere göre Kasulidis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretini yorumladığı açıklamasında, “olumlu bir şeyin ortaya çıkmasını beklemediğini” söyledi.

Türkiye’nin AB’ye girmeyeceğini, birçok üye devletin kamuoyunun buna karşı çıkacağını da öne süren Kasulidis, bu konuda Yunanistan’la aynı fikirde olmadıklarını da kabul etti.

Bugünkü Türkiye’yle uzlaşıya varılıp varılmayacağı şeklindeki bir soruya, “çok şey başaramayabilirsiniz ancak hiçbir şey yapmamaktan iyidir” yanıtını veren Kasulidis, Türkiye’ye bedel ödetme politikası önerenlere ise, “bugünkü Türkiye’nin bedel ödettirilebilecek bir ülke olmadığını” savundu ve örnek olarak Türkiye’nin ABD vatandaşlarına vize verilmesini durdurması, Almanya’yla yaşadığı gerginlikleri örnek gösterdi.

Kasulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki başkanlık seçimlerinden sonra çözüm müzakerelerinin başlayacağını da iddia ederek, “önemli olan unsurun, müzakerelerin Guterres parametreleriyle başlaması olduğunu” vurguladı.

Kasulidis, Guterres parametreleri olmaksızın başlayacak iki toplumlu bir diyaloğun süreçte geri gitme anlamına geleceğini öne sürerek, “Eğer Erdoğan samimiyse, işte hendek işte deve” şeklinde konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NE ONAY YOK

Öte yandan Haravgi gazetesi, Kasulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ne gönderdiği 4 Aralık 2017 tarihli mektupta, AB ile Türkiye arasında mevcut gümrük birliği anlaşmasının düzeyinin yükseltilmesine onay vermelerinin söz konusu olmadığını bildirdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaması ve gümrük birliğini uygulamamasından doğan ekonomik kayıplara ilişkin yabancı bir uzman kuruluşa rapor hazırlatıldığını, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in de bu rapor konusunda Kasulidis’ten izahat istediğini yazdı.

Kasulidis’in ise verdiği yanıtta, söz konusu raporun sonuçlarının incelenmekte olduğunu ancak sonuç ne olursa olsun AB-Türkiye arasındaki gümrük birliğinin düzeyinin herhangi bir şekilde yükseltilmesine onay vermelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

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