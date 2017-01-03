Güney Kıbrıs AB ülkeleri arasındaki nüfusu bir milyondan az olan üçüncü ülke

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa ülkeleri içerisinde, nüfusu bir milyondan az olan üçüncü en küçük ülke olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla, yaşam süresinin daha uzun olduğunu, evliliklerin çok daha sık yapıldığını ve evlilik dışı doğumların da oldukça az görüldüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs toplumunun, AB’nin toplam nüfusunun yüzde 0,2’sini oluşturduğunu kaydederken, Rumların, diğer AB üyesi ülke toplumlarından çok daha fazla fakirlik tehlikesi yaşadığını belirtti.

Rumların, en yüksek öğrenim düzeyi kategorisinde, diğer AB ülkeleriyle kıyaslandığında ikinci sırada olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, en çok çöp üreten üçüncü AB ülkesi olduğuna dikkat çekildiğini kaydetti.

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