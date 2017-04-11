Güney AB ülkeleri, garantiler olmadan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine destek belirttiler

Güney Avrupa Birliği ülkeleri: Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz ve İspanya’nın devlet ya da hükümet başkanları, garantiler olmadan BM Güvenlik Konseyi ve AB müktesebatı çerçevesinde Kıbrıs`ın yeniden birleşmesi sürecinde desteklerini yinelediler.

İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan zirve çerçevesinde Madrid Deklarasyonu adıyla kabul edilen ortak deklarasyonda yedi ülkenin devlet ya da hükümet başkanları, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bir anlaşmadan sonra da birliğin bir üyesi olarak kalacağını, AB üyeliğinin Kıbrıs`ın yeniden birleşmesi için en iyi garanti olduğunu belirttiler.

Güney Avrupa Birliği ülkelerinin gelecek zirvesi 2017 sonbaharında Kıbrıs`ta yer alacak.

Madrid Deklarasyonu`nda, “Kıbrıs`ın BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB müktesebatı çerçevesinde yeniden birleşmesi için süreci yakından izliyoruz ve destekliyoruz. “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin çözümden sonra da birliğimizin bir üyesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini, AB üyeliğinin yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için en iyi garanti olduğunu hatırlatırız” denildi.