Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesi konusunda AB Konseyi Avrupa Komisyonu’na yetki vermedi

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu görüşmelere başlamak için AB Konseyi’nden yetki talep etti. Ancak bu yetki henüz verilmedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, daha önce BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada,Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dair görüşmelerin başlaması konusunda Brüksel’in kararının beklendiğini ve müzakerelerin bir an önce başlamasını umduklarını söylemişti.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri de BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “AB’nin Türkiye’ye karşı tek kozu ekonomi, Gümrük Birliği önemli” demişti.