Guardian:Trump’ın AB büyükelçisi adayına karşı kampanya

Donald Trump’ın olası Avrupa Birliği büyükelçisi adayına ise Guardian gazetesi geniş bir yer ayırıyor. “Avrupa Birliği Trump’ın büyükelçi adayına sinirli” başlıklı haberde, Avrupa Parlamentosu’ndaki ana siyasi partilerin yeni büyükelçinin AB binalarına girişinin engellenmesi çağrısı yaptığı açıklanıyor.

Henüz açıklanmayan büyükelçilik pozisyonu için, Trump’ın, Ted Malloch ile görüşme yaptığı haberde yer alırken, Malloch’un BBC’ye bir mülakat sırasında söylediği, “Daha önce Sovyetler Birliği’nin yıkılmasında rol oynayan bir diplomatik görevde bulunmuştum. Belki şimdi yeni bir birliğin evcilleştirilmesi gerekiyordur” ifadesi okura hatırlatılıyor.